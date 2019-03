Her er de foreløbige hovedkonklusioner i Muellers rapport

Den særlige efterforsker konkluderer ikke, at præsidenten og hans folk var i ledtog med russerne om at påvirke valget, men han frikender ikke Trump for lovbrud.

Amerikanerne og resten af verden har fået deres første indblik i den rapport, som den særlige efterforsker Robert Mueller i de seneste 22 måneder har arbejdet på om Ruslands påvirkning af præsidentvalget i 2016.

Fredag afleverede Robert Mueller sin rapport til justitsminister William Barr, der søndag aften dansk tid sendte et kort, fire sider langt brev til Kongressen med sine hovedkonklusioner oven på rapporten. Robert Mueller har ansat 19 advokater, fået hjælp fra omkring 40 FBI-agenter, udstedt flere end 2.800 stævninger og udført næsten 500 ransagninger, fremsendt 13 anmodninger om assistance fra fremmede regeringer og interviewet omkring 500 vidner, skriver justitsministeren.

1. Russerne forsøgte at påvirke valget

Robert Mueller har løbende rejst anklager mod 25 navngivne russere. Nogle er anklaget for at forsøge at påvirke den amerikanske offentlighed med blandt andet falske og polariserende opslag på sociale medier. Andre er anklaget for ulovligt at have hacket demokratiske email-servere og sprede oplysningerne gennem blandt andet platformen WikiLeaks. Målet var at splitte amerikanerne og hjælpe Donald Trump. Trump har offentligt opfordret russerne til at hacke demokraterne, og Robert Mueller har blandt andet efterforsket Trumps rådgiver Roger Stone for at være i kontakt med WikiLeaks inden emailsene blev lækket. Roger Stone er som en række af Trumps folk anklaget for at lyve om sine kontakter, men Robert Mueller har altså ikke valgt at rejse sag mod Roger Stone eller andre for at være i ledtog med russerne.

2. Ingen konspiration

Robert Mueller skriver ifølge justitsminister William Barr, at hans undersøgelse ikke konkluderer, at medlemmer af Trumps valgkamphold ’konspirerede eller koordinerede med den russiske regering’ i dens påvirkningsaktiviteter. Det var et af hovedformålene med undersøgelsen at belyse, hvorvidt der var foregået sådan et samarbejde.

3. Forsøgte Trump at blokere opklaringen?

Rapporten er dog ikke nogen generel frifindelse af Donald Trump, for Robert Mueller vil ikke konkludere, hvorvidt Donald Trump efterfølgende har begået, hvad amerikanerne kalder ’obstruction of justice’, altså ulovligt forsøgt at forhindre efterforskningen eller rettens arbejde. I stedet har Robert Mueller for hver undersøgt episode fremsat argumenter for og imod. Han beskriver det som ’vanskeligt’ både juridisk og faktuelt at afgøre, hvorvidt præsidentens handlinger og intentioner kan betragtes som ’obstruction of justice’, skriver William Barr. Den særlige rådgiver konkluderer ifølge den amerikanske justitsminister, at ’mens denne rapport ikke konkluderer, at præsidenten begik en forbrydelse, så frikender den ham ikke’.

William Bar gengiver ikke de episoder, som Robert Mueller har undersøgt, men Mueller har blandt andet interesseret sig for, om Donald Trump forbrød sig mod retsprincipper, da han fyrede FBI-direktør James Comey og indrømmede, at det hang sammen med ruslandsundersøgelsen. Det skete efter, at Trump ifølge Comey forgæves forsøgte at afkræve ham et løfte om loyalitet i strid med alle principper om FBI’s politiske uafhængighed.