New Zealands premierminister nedsætter undersøgelse: Hvordan kunne terrorangrebet ske?

Kun et døgn efter at titusindvis af mennesker i Christchurch mindedes ofrene for terrorangrebet forrige fredag, bekendtgjorde New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, mandag, at hun vil nedsætte en kommissionsundersøgelse.

Den skal se på, hvordan det kunne gå til, at ingen myndigheder i New Zealand blev opmærksom på den formodede gerningsmand til trods for, at han angiveligt havde været aktiv i højreradikale grupper på internettet og havde anskaffet sig halvautomatiske våben.

På et pressemøde sagde Jacinda Ardern, at politiet, immigrationsvæsnet og andre relevante myndigheder vil blive undersøgt, og at de sociale mediers rolle samt adgangen til våben også vil blive inkluderet. Men fokus vil først og fremmest være rettet mod efterretningstjenesten. I særlig grad om den havde brugt sine ressourcer rigtigt, og om der fandtes informationer, som kunne eller burde have fået alarmklokkerne til at ringe.

»Det er vigtigt, at alle sten bliver vendt«, sagde hun.

Hård kritik venter

Paul Spoonley, der er forsker i højreradikalisme på New Zealands Massey University, sagde i går til Politiken, at landets efterretningstjeneste havde fejlet, fordi den havde været alt for fokuseret på at overvåge islamistiske miljøer, selv om der ifølge hans vurdering eksisterer mellem 60 og 70 højreekstremistiske grupper i New Zealand.

På sit pressemøde kom Jacinda Ardern denne kritik i møde ved at foruddiskontere den mulighed, at efterretningsttjenesten havde været for ensidig i sit arbejde.

»Et spørgsmål, vi er er nødt til at besvare, er, om vi kunne eller skulle have vidst mere«, sagde hun.

Jacinda Ardern begrundede også sin undersøgelse med, at mange i New Zealand spørger sig selv, hvordan det kunne gå til, at en enkelt mand kunne planlægge og gennemføre et så omfattende angreb.

Politisk sårbar

Premierministeren har fået stor ros for sin resolutte og menneskelige optræden efter angrebet, hvor hun både har vist nærvær og medfølelse over for ofrene og deres familier og samtidig har bebudet massive stramninger af New Zealands ellers stærkt liberale våbenlov.

Men massakren kan gøre hende politisk sårbar, hvis det viser sig, at myndighederne på hendes vagt ikke var deres ansvar modent. Dermed risikerer hun at lide samme skæbne som Norges daværende statsminister Jens Stoltenberg, som i dagene efter Anders Behring Breiviks angreb i Oslo og på Utøya også høstede stor ros for sin menneskelige optræden, men efterfølgende måtte se sin popularitet falde, da en undersøgelse blotlagde store svigt hos politiet.

Foreløbig har oppositionen i New Zealand ikke turdet angribe Jacinde Ardern, men hendes beslutning om at nedsætte en kommission kommer efter, at oppositionslederen Simon Bridges i weekenden stillede krav om en undersøgelse.

Opbakning

En af dem, der støtter ønsket, er den 51-årige skoleinspektør, Kareena Lundy.

»Offentligheden har krav på at vide, hvorfor det kunne ske. Måske er det ikke det rigtige ord at sige, at nogen enkeltpersoner skal have skylden. For måske kunne ingen med de love, vi har i dag, have skredet ind. Men vi må alligevel have placeret et ansvar«, siger Kareena Lundy, mens hun sammen med sin mand sidder på en café i centrum af byen og netop havde hørt beslutningen om en kommissionsundersøgelse.