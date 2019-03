Terrorbevægelsen er ikke færdig: IS er rede til at slå til i Europa

Det kan godt være, at Islamisk Stat har fået dødsstødet i Syrien.

Men dens krigere har ikke givet op. De ventes at fortsætte kampen for et kalifat som en undergrundshær - og vel at mærke en undergrundshær, der allerede har forberedt sig på at slå til mod mål i Vesten.

Det viser dokumenter, den britiske avis The Times har fået fingre i. De lå på en harddisk, der blev fundet efter en ildkamp med IS-styrker i sidste måned. Oplysningerne er på linje med advarsler fra FN, der ikke lægger skjul på, at truslen fra den sunnimuslimske terrorbevægelse slet ikke er aftaget og at den øges som et resultat af, at udenlandske IS-krigere vender tilbage til Europa eller løslades i Syrien eller Irak.

Gør klar til at aktivere terrorister i Europa

Det fremgår blandt andet, at en lokal IS-leder har udfærdiget planer for at hjælpe organisationens krigere i Vesten til at angribe og omtaler organisationens arbejde med at oprette en afdeling for operationer i Europa.

»Før de gennemfører operationerne, vil de sende os målene, hvis forbindelsen er sikker. Ellers vil de gennemføre operationen. Og med Guds vilje vil vi opfylde alle deres behov«, fremgår det.

Andre dokumenter, der er fundet, viser planerne om at destabilisere og modarbejde alle forsøg på at genopbygge de samfund, der har lidt under deres mangeårige besættelser i Irak og Syrien.

Foto: Delil Souleiman/Ritzau Scanpix Islamisk Stats sidste slag blev tabt til kurdiske enheder fra De Syriske Demokratiske Styrker (SDF).

Islamisk Stats sidste slag blev tabt til kurdiske enheder fra De Syriske Demokratiske Styrker (SDF). Foto: Delil Souleiman/Ritzau Scanpix

Manden bag forslagene omtaler Islamisk Stats terrorgrupper i Vesten og andre steder som ’krokodille-celler’, fordi de gemmer sig under overfladen og dermed er ude af syne, indtil de slår til.

Ifølge avisen forsøgte IS-kommandanten at få sine planer for terrorangreb i Europa fremlagt for lederen af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi, som menes at gemme sig et eller andet sted i den syriske ørken.

»Deres arbejde vil være begrænset til at slå Guds fjender ihjel, tage deres penge og sende dem til dig«, foreslår idémanden.

»Du skal blot pege på ethvert område, der er en fare for Islamisk Stat, og vi vil lægge deres ledere i graven. Du behøver bare at sende os hans foto, hans adresse og så vente på, at vi sender en video med drabet«.

Støtter og flygtede medlemmer er fortsat kampklare

Selv om Islamisk Stats krigere og støtter har tabt sit sidste tilholdssted, landsbyen Baghuz i Syrien, så er de ikke færdige eller angrende. Tværtimod er kampviljen og troen på det islamistiske paradis på jord fortsat stærk. Det viser begivenhederne i al-Hol-flygtningelejren i Syrien de seneste dage, hvor kvinder fra Islamisk Stat gik til angreb på lejrens politi, som de truede med at skære hovederne af. Lejren huser over 55.000 personer, langt de fleste kvinder og børn, der er i familie med den brutale terrorgruppes krigere.

Ifølge en trusselsvurdering fra begyndelsen af februar anser FN fortsat Islamisk Stat-bevægelsen som en trussel, nu den går under orden som en centralt styret global organisation. Den anser også radikaliserede kvinder og traumatiserede børn og unge for at udgøre en alvorlig trussel.

Trods tilbagegangen i dens territorium må den fortsat anses for at være »den mest ambitiøse internationale terrorgruppe og den, der med størst sandsynlighed gennemføre storstilede, komplekse angreb i den nære fremtid«.

»Den fastholder en interesse i at angribe flytrafikken og i brugen af kemiske, biologiske og radioaktive stoffer«, konstaterer FN, der peger på, at bevægelsen menes at råde over mellem 330 og 1.900 millioner kroner, som kan finansiere fremtidig terror.

Ekstrem grusomhed efterforskes af FN-hold

Foto: Zaid Al-obeidi/Ritzau Scanpix Et hold af retsmedicinere undersøger en massegrav for hundredevis af yazidimænd, der blev myrdet af Islamisk Stat, da Sinjar-området i Irak blev løbet over ende i 2015.

Et hold af retsmedicinere undersøger en massegrav for hundredevis af yazidimænd, der blev myrdet af Islamisk Stat, da Sinjar-området i Irak blev løbet over ende i 2015. Foto: Zaid Al-obeidi/Ritzau Scanpix

Mens IS og dens krigere gemmer sig i civilsamfundene i Mellemøsten, Nordafrika og Europa, så er FN’s særlige efterforskningshold Unitad sat til at indsamle beviser og dokumentation for terrorbevægelsens krigsforbrydelser, folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden.

Der er solid dokumentation for den bestialske adfærd, Islamisk Stats krigere udviste over for andre. Blandt ofrene er kvinder fra yazidi-mindretallet i Irak, der i stort antal blev taget som fanger af IS og udsat for omfattende seksuelt misbrug.