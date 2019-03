Eksperter: Mueller-rapporten giver Trump medvind, men den vasker ikke tavlen ren

Den amerikanske præsident er blevet frikendt for at indgå i en sammensværgelse med Rusland under valgkampen i 2016. Det fremgår af et sammendrag af den såkaldte Rusland-undersøgelse. Men det vil ikke få medier, der har rettet beskyldninger mod Trump i løbet af de sidste to år, til at tie stille, vurderer eksperter.

Der er formentlig mange demokrater og venstreorienterede medier, der er overraskede over de konklusioner, som et sammendrag af Rusland-undersøgelsen fra den amerikanske justitsminister, William Barr, viser. Donald Trump er blevet frikendt for at skulle have samarbejdet med den russiske regering under sin valgkampe i 2016. En »total frikendelse«, skriver han på Twitter.

Der var ellers lagt op til, at den såkaldte Mueller-rapport kunne gå hen at skade en præsident, som i den grad har omtalt medierne som en fjende af folket.

Ronna McDaniel, der er formand for Den Republikanske Nationale Komité, skriver i et tweet, at demokraterne og mange medier ellers lovede, »at der var tale om sammensværgelse mellem Donald Trumps valgkampagne og Rusland«. Men de tog fejl, skriver hun.

Democrats and many in the media promised us there was collusion between @realDonaldTrump’s campaign and Russia.



They guaranteed us that Special Counsel Mueller would find the proof of it.



They were wrong.



There was NO COLLUSION. — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) 25. marts 2019

I et andet tweet skriver hun, at de mange undersøgelser, de mange løgne, den konstante mediedækning og millioner af skattekroner kun har ført til en konklusion, der frikender præsidenten.

En konklusion, der af mange vil blive opfattet som et »antiklimaks«, mener professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, Jørn Brøndal. Han kalder det en stor triumf for Trump, at Mueller-rapporten nu kaster et nyt lys over hans embede. Det ændrer dog ikke på, at man stadig kan stille sig »yderst kritisk« over for præsidentens forhold til pressen, mener han.

»Trump er blevet renset for en meget voldsom anklage. Det er noget, der styrker republikanerne frem mod præsidentvalget næste år, fordi han nu kan hævde – med lidt større sindsro – at der ikke har været tale om konspiration. Det var derimod en heksejagt på ham«.

Fortilfældene overskygger sejren

Og netop dét er noget, republikanerne kan bruge offensivt mod demokraterne og kritiske medier, forklarer Jørn Brøndal.

Mueller-rapporten er således en sejr for Trump-holdet ifølge USA-eksperten. Og de medier, der har brugt en hård retorik over for præsidenten, kommer formentlig til at betale en eller anden pris for deres kritiske dækning, konkluderer han.

Det er professor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet Christian Koch uenig i. Han mener, at de utallige eksempler på usandheder og modifikationer af sandheden, som Trump er blevet kritiseret for, overskygger rapportens konklusioner.

»Det fjerner på ingen måde den mængde af andre kritikpunkter, som Donald Trump og hans medarbejdere allerede er blevet grebet i. Han har fortalt utallige usandheder til offentligheden; han har taget æren for noget, som andre har gjort; han påstår, at visse ting er tilfældet, selvom det ikke er sådan«.

Medierne vil af den grund fortsætte med at dække præsidenten kritisk. Og det er der ifølge Christian Kock heller ingen grund til, at de ikke gør, hvorfor det vil være »en fejlslutning« at sige, at præsidenten nu bliver renset.

Tror du ikke, at Trump vinder, hvad angår hans retorik omkring, at medierne lyver og bedriver fake news, nu hvor det her er kommet frem?

»Han vil få noget medvind, og han vil sige, at han er uskyldig i alting, og at hans modstandere og kritikere har gang i en heksejagt på ham. Men det vil være en fejlslutning, hvis vi hopper med på det, fordi der er så mange beviser for, at Trump konstant lyver. Det bliver ikke ophævet på grund af den her rapport. Det vasker ikke tavlen ren«.