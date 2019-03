Hamas' undertrykkelse udløste protester i Gaza. Så blev der affyret raketter mod Israel

Da palæstinensere demonstrerede mod Hamasstyret, blev der slået hårdt ned på deltagerne. Bagefter er der affyret raketter mod Israel i et angreb af den slags, der plejer at samle befolkningen i Gaza.

Tidligere på måneden demonstrerede palæstinensere mod forholdene i Gaza.

Det blev mødt med vold og mishandling fra Hamasstyret, der slog hårdt ned på protesterne.

Ifølge New York Times tilbageholdt de omkring 1.000 mennesker - deltagere i demonstrationer, deres arrangører og journalister - og gennemførte husransagninger.

Og de seneste dage er der sendt raketter af sted mod Israel, en handling, der plejer at samle palæstinenserne i Gaza i en fælles front mod arvefjenden mod øst. Om det får befolkningen til at opgive protesterne mod styret, er endnu uklart.

»At sende missiler af sted for at dæmpe de sultnes oprør er uacceptabelt«, fandt en talsmand for Fatahbevæbelsen, der styrer Vestbredden, ifølge Jerusalem Post.

Utilfredshed med levevilkårene under Hamas

Men den voldsomme fremfærd mod de folkelige protester mod levevilkårene og Hamas’ ledelse af området har fået en af demonstrationsarrangørerne, Amin Abed, til at opgive håbet om forandringer. Han siger ifølge avisen, at »mit håb om at skabe mig en fremtid er knust«.

Demonstranterne gik på gaden under bannere som ’De sultnes revolution’ og ’Ned med skattestigningerne, da styret i Gaza lagde nye afgifter på fødevarer og cigaretter. De blev mødt med vold af Hamas’ sikkerhedsstyrker, der også sørgede for at holde journalister og fotografer på afstand for at hindre, at utilfredsheden med styret kom til omverdenens kendskab.

Hamas har lagt ansvaret for urolighederne i Gaza over på blandt andre det palæstinensiske styre på Vestbredden, der ledes af den rivaliserende Fatah-bevægelse. Det har skåret i lønnen til de offentligt ansatte i Gaza, og det kan mærkes. Samtidig kan Hamas’ ledere leve fint og sende børnene i privatskoler.

»Vi gik ikke på gaden for at afsætte Hamas, men krævede blot, at dem, der leder os, gør dagligdagen lettere«, siger Abed.

Hamas: Det er selvstyrets skyld. Og USA’s. Og Israels

Hamas har i en officiel meddelelse lagt skylden for demonstrationerne på selvstyremyndighederne, USA og Israel.

Selvstyrets handlinger er »afpresning«. Det står bag en »ondsindet plan« om at skabe opstandelse og usikkerhed i Gaza. Men det er lykkedes befolkningen at slå det palæstinensiske selvstyres sammensværgelse ned, hedder det.

Hamas hårde fremfærd mod civilbefolkningen har udløst kritik af FN’s særlige udsending for Mellemøstfredsprocessen, Nikolaj Mladenov.

Jeg fordømmer Hamas’ vold mod demonstranter, kvinder, børn, journalister og menneskeretsaktivister. Nikolaj Mladenov

»Jeg fordømmer Hamas’ vold mod demonstranter, kvinder, børn, journalister og menneskeretsaktivister«, skrev han, og krævede, at de palæstinensiske grupper går sammen med Egypten for at sikre fred og fremgang.

Israelsk familiebolig ramt af palæstinensisk raket

Få dage efter Hamas’ erklæring om, at Gaza var mål for en destabiliseringskampagne, orkestreret af selvstyret, USA og Israel blev der affyret en raket mod Israel. Den ramte et hus i landsbyen Mishmeret mandag, hvor syv familiemedlemmer - heriblandt et spædbarn - blev kvæstet. Raketten var fløjet 120 kilometer ind i israelsk luftrum uden at være standset af missilforsvaret.

Hamas har siden meddelt, at raketten blev affyret ved en fejl. Siden angrebet mandag er der imidlertid affyret mindst 100 raketter mod det sydlige Israel, mens landets forsvar ifølge israelske medier har reageret ved at bombe mål i Gaza, blandt dem Hamas’ efterretningstjenestes hovedkvarter og havnen i Khan Younis.

Angrebene har fået ministerpræsident Benjamin Netanyahu til at afbryde et besøg hos Donald Trump i Washington. De rammer midt under en valgkamp op til parlamentsvalget i begyndelsen af april, en omstændighed, der ikke levner plads til tøven for en israelsk leder, der gerne vil genvælges.