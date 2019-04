Polens højesteretspræsident nægtede at lade sig tvangspensionere: »En person har kun ét liv. En person har kun ét æresord«

Hele verden fulgte med, da højesteretspræsident Malgorzata Gersdorf sidste sommer trodsede Polens regering og nægtede at lade sig tvangspensionere. Men selv om hun vandt det slag, har regeringen ødelagt Polens engang uafhængige retssystem, som det kommer til at tage år at genopbygge, siger hun.

Der er øjeblikke i historien, hvor en enkelt person trodser en magtfuld regering, mens hele verden kigger på, og hvor magthaverne ikke rigtigt ved, hvad de skal gøre ved det.

Det kan være noget helt enkelt med enorme konsekvenser, som da en ung mand med en pose i hånden stillede sig op på Den Himmelske Freds Plads i Beijing i 1989 og med sin krop stoppede en række kinesiske kampvogne.

Malgorzata Gersdorfs lidt mindre øjeblik kom 4. juli 2018, da hun besluttede at gå på arbejde som sædvanligt.

Fakta Reformer af retten Sådan har Polens regering siden 2015 reformeret retssystemet: Det Nationale Domstolsråd Domstolsrådet har 25 medlemmer, som nominerer dommere til landets domstole og kontrollerer dem. Det blev oprettet efter kommunistårene med uafhængighed fra regeringen, men i 2017 vedtog regeringspartiet PiS, at flertallet af medlemmerne vælges af parlamentet, hvor partiet har flertal. Anklagemyndigheden I 2016 vedtog PiS, at den til enhver tid siddende justitsminister også skal være den øverste offentlige anklager. Fra 2010 til 2016 havde den øverste anklagemyndighed været skilt ud som selvstændig, apolitisk institution. Forfatningsdomstolen Forfatningsdomstolen skal sikre, at polske institutioner, love og aftaler overholder landets forfatning. I december 2015 ændredes reglerne, så der nu skal være to tredjedeles flertal blandt dommerne for at træffe en afgørelse frem for bare flertal. Samtidig skal 13 ud af 15 dommere deltage. Kritikere siger, at det gør det sværere at kontrollere regeringen. Højesteret I 2017 vedtog Lov og Retfærdighed en lov, der skulle tvinge højesterets dommere til at gå på pension som 65-årige i stedet for som 70-årige. Samtidig gav de justitsministeren mulighed for at lave undtagelser. Det ville med et slag pensionere 27 af de 72 siddende dommere. EU-Domstolen beordrede 19. oktober 2018 Polens regering til øjeblikkeligt at suspendere nedsættelsen af pensionsalderen. I december underskrev Polens præsident en lov, der inkorporerede afgørelsen og genindsatte dommerne. Vis mere

Malgorzata Gersdorf er førstepræsident for Polens højesteret, og det usædvanlige var, at Polens regering havde vedtaget en lov, der betød, at hun blev pensioneret den dag. Den i dag 66-årige Malgorzata Gersdorf nægtede. Tvangspensioneringen var forfatningsstridig, fastslog hun. Hun iførte sig en halskæde med bogstaver, der stavede ’Konstytucja’ – forfatning. Hun tog firmabilen ind til højesteret midt i Warszawa og gik det sidste stykke med to hvide roser i hånden. Malgorzata Gersdorf var endt i en ubehagelig situation, men følte i det øjeblik glæde over at have truffet den rigtige beslutning.

Fakta EU’s kritik 20. december 2017 foreslog EU-Kommissionen at indlede en sag uden historisk fortilfælde mod Polens regering for at forsvare landets retsvæsens uafhængighed. Der var fem konkrete anbefalinger: Ændr loven om højesteret, så pensionsalderen ikke sænkes, og præsidenten ikke bare kan bestemme, om en dommer skal forlænges. Ændr loven om Det Nationale Domstolsråd, så dommere stadig vælges af andre dommere. Ændr eller opgiv loven om ordinære domstole, så pensionsalderen ikke ændres og justitsministeren ikke bare kan hyre og fyre domstolenes præsidenter. Genskab Forfatningstribunalets uafhængighed og legitimitet ved at sikre, at dommere, præsidenter og vicepræsidenter er lovligt valgt. Afstå fra handlinger og offentlige udtalelser, der yderligere kan underminere retssystemets legitimitet. Vis mere

Det fortæller hun her mange måneder senere siddende i det store chefkontor, der stadig er hendes.

»Jeg tænkte på, at en person kun har ét ansigt. En person har kun ét liv. En person har kun ét æresord«, siger hun.

På gaden blev Malgorzata Gersdorf fulgt og støttet af demonstranter, der protesterede mod den højrenationale polske regerings seneste retsform. Hun blev også fulgt af journalister og fotografer, der sendte billeder fra hendes trodsige gåtur rundt i hele verden og gjorde dommeren til et symbol på protesten. Den folkelige støtte og opmærksomhed gjorde det svært for regeringen at gøre noget. Ingen stoppede hende, da hun gik ind og satte sig i sin stol som sædvanlig.

»Der var mange mennesker udenfor, som støttede mig, og jeg vidste allerede på det tidspunkt, at ingen ville sætte mig i fængsel. Det ville have været en meget farlig præcedens, hvis de havde gjort det. Der var også dommere, der ventede på mig her, så …«, siger Malgorzata Gersdorf gennem en tolk, der ikke gør sætningen færdig.

Pligten

Hun har sagt ja til at fortælle mig om, hvad der skete bag kulisserne i de dage sidste sommer, men også hvordan det hele startede, og hvor Polens retssystem står i dag.

3. april i år – efter dette interview – indledte EU-Kommissionen officielt en sag mod Polen på grund af landets retsreformer. Polen »underminerer polske dommeres juridiske uafhængighed ved ikke at tilbyde de nødvendige garantier til at beskytte dem mod politisk kontrol«, skriver Kommissionen blandt andet i en formel skrivelse. Polen er i strid med EU’s forfatning og Charteret for fundamentale rettigheder i EU, vurderer Kommissionen.

Malgorzata Gersdorf forklarer, at det var kendt fra starten, at regeringspartiet Lov og Retfærdighed, der fik absolut flertal i Polens parlament ved valget i 2015, var interesseret i at få kontrol over retssystemet. Det skete på flere måder sideløbende, og det polske samfund var ikke altid lige opmærksomt, forklarer hun.

Den nye regering underkendte hurtigt i 2015 udnævnelsen af tre dommere til Forfatningsdomstolen og ændrede reglerne for den. Det udløste store protester fra dommere og andre, der mente, at det ville svække dens mulighed for at kontrollere, at regeringen overholder forfatningen. Imens gik en anden reform – af anklagemyndigheden – under radaren, fortæller Gersdorf.

»Offentligheden, samfundet og medierne var alle sammen fokuseret på Forfatningsdomstolen, og det var allerede spildt mælk. Så vi var ikke fokuserede nok, vi var ikke opmærksomme nok på ødelæggelsen af dele af anklagemyndigheden«, siger Malgorzata Gersdorf.

Regeringen gjorde i 2016 justitsministeren til øverste offentlige anklager, hvilket øger den politiske kontrol med anklagemyndigheden, men regeringen kunne pege på, at modellen var kendt, fordi justitsministeren også indtil 2010 havde haft den funktion.

Udtrykte du dig offentligt? Følte du, at det var din opgave at tale imod det?

»Det gør jeg nu. Men det var første skridt, og af en eller anden grund var vi ikke opmærksomme. Dengang fokuserede vi alle meget på Forfatningsdomstolen. Det var altid lidt af et problem, hvorvidt anklagemyndigheden skulle høre under justitsministeren, eller om den skulle være sidestillet med Justitsministeriet, men nu ser vi, at den faktisk er blevet udslettet af PiS-regeringen«, siger Malgorzata Gersdorf med en direkte formuleret kritik.

Hvordan forenede du din rolle som dommer med det, at du offentligt skulle forsvare retsvæsenet mod en regering, der strammer grebet?

»Jeg prøver at undgå at tale offentligt imod myndighederne. Jeg sørger nøje for, at jeg begrænser mine udtalelser til retssystemet, og jeg synes, at det lykkes godt. Men en dommer kan ikke blive frisat fra pligten til at fortælle sandheden om det, der sker i retssystemet. Særligt ikke førstepræsidenten for højesteret. Og det er den position, jeg har«, siger Malgorzata Gersdorf.

Hver eneste regering ville gerne have dommere i sine hænder. Det er ekstremt ubelejligt at have en uafhængig domstol

I 2017 lavede Lov og Retfærdighed, der på polsk kaldes PiS, en reform af Det Nationale Domstolsråd, der gav dem mere kontrol over udpegelsen af dommere. Et flertal i rådet skal nu vælges direkte af parlamentet, hvor regeringspartiet har absolut flertal.

Samtidig rettede regeringen sit fokus mod Malgorzata Gersdorf selv og den højesteret, i hvis monumentale bygning, vi sidder. På hendes store præsidentkontor står flere gammeldags, mørke træskriveborde og et stort polsk flag. Kontorstole ruller hen over det blåmelerede gulvtæppe. Et stort relief af retfærdighedens vægtskåle på siden af en af bygningens store søjler fylder næsten et helt vindue.

Den polske regering ville sænke pensionsalderen for dommerne i højesteret fra 70 til 65 år. Det dækker over meget mere end bare personalepolitik.

Regeringspartiet argumenterede med, at det var nødvendigt at skille sig af med dommere fra kommunisttiden. Polens stærke mand, Jaroslaw Kaczynski, der leder PiS, har ifølge nyhedsmediet Politico hævdet, at Polens højesteret er infiltreret af venstreorienterede og underlagt fremmede magter.

Gersdorf selv har rødder i borgerretsbevægelsen under kommunismen før 1989. Mange af dommerne er blevet modnet i det liberalt demokratiske Polen i 90’erne og 00’erne, som det højrenationale regeringsparti er i gang med at gøre op med.

Malgorzata Gersdorf peger på, at man typisk bliver højesteretsdommer sent i karrieren, så der er uundgåeligt en del ældre dommere blandt de 72 siddende højesteretsdommere. Den nye aldersgrænse ville betyde en pludselig tvangspensionering af hele 27 dommere. Samtidig ville PiS udvide højesteret til 120 dommere. Det ville give partiet en historisk mulighed for at nyorientere højesteret, som partiet ønsker det.

I forhold til højesteretspræsident Gersdorf mødte regeringen en særlig knast. Højesteretspræsidentens embedsperiode på seks år er fastlagt direkte i Polens forfatning. Malgorzata Gersdorf trådte til 30. april 2014. Regeringen ville altså have hende til at træde tilbage efter 4 år og et par måneder. Gersdorf nægtede. Hun kaldte i polske og internationale medier sin tvangspensionering forfatningsstridig og hele manøvren for en »udrensning«.

»De dommere, som skulle træde tilbage på grund af alder, skulle erstattes af nye udpeget af det nye nationale domstolsråd. Derfor kaldte jeg det en udrensning, fordi det faktisk skulle ændre sammensætningen af hele bænken af dommere i højesteret«, forklarer hun i dag.

Tæt på at opgive

Regeringen var i gang med at give sig selv mere magt over de forskellige dele af Polens retssystem, og reformerne spillede ind i hinanden. De nye højesteretsdommere skulle udpeges af det nye domstolsråd. Gersdorf fik at vide, at hun skulle indbringe sin indvending for den nye forfatningsdomstol. Begge steder havde regeringen allerede øget sin direkte indflydelse.

1. juli 2018 mødtes højesteretsdommerne til en generalforsamling for at diskutere pensioneringen, der nu kun var fire dage væk. Hvad skulle de gøre? De vedtog en resolution, der bakkede op om Gersdorf, og vedtog, at alle dommere skulle blive siddende.

»Dengang var det stadig den gamle bænk, så vi var enstemmige«, siger hun og beskriver det som en »kæmpe støtte«.

Var det en svær beslutning at gå imod en siddende regering?

»Næ. I betragtning af, at jeg havde resolutionen fra generalforsamlingen af højesteretsdommere bag mig, og også taget med i betragtning, at jeg havde besluttet mig, og ihukommende, at ingen har ret til at frigøre mig fra min ed, så var det slet ikke svært for mig«, siger Malgorzata Gersdorf via tolken.

Men så skete der noget andet, der næsten fik hende til at opgive.

Regeringens reformer betød, at det gamle nationale domstolsråd skulle opløses, og det nye skulle indkaldes for formelt at kunne træde i funktion. Det var Malgorzata Gersdorfs opgave at indkalde det. Problemet var, at det var blevet valgt »i strid med forfatningen«, siger hun og tilføjer med et lille, tørt smil: »Så jeg havde et stort dilemma, ikke sandt?«.

Hun fortalte sine kolleger om det. Dommerne forventede, at hun nægtede at indkalde rådet. Nogle af dem angreb hende »ret alvorligt«, fortæller hun. Hun var sådan set enig med dem, men samtidig var det hendes formelle pligt.

»Hele situationen var sådan et chok, og jeg havde virkelig brug for at holde en pause, for det var bare for meget for mig. Og jeg kunne ikke lede generalforsamlingen. Jeg var faktisk meget tæt på at træde helt tilbage på grund af det angreb og hele situationen. Hvis det ikke havde været for to af mine kolleger, var jeg trådt tilbage. Men nu er jeg glad for, at de holdt mig fast«, siger hun.

De dommere, som skulle træde tilbage på grund af alder, skulle erstattes af nye udpeget af det nye nationale domstolsråd. Derfor kaldte jeg det en udrensning

Malgorzata Gersdorf endte med at indkalde Domstolsrådet den sidste dag, inden en frist på tre måneder udløb. Da havde regeringen imidlertid opløst hendes dilemma med nye regler, der betød, at rådet kunne træde sammen uden hendes indkaldelse.

To dage senere, 3. juli, kørte Malgorzata Gersdorf til præsidentpaladset i Warszawa for at møde præsident Andrzej Duda. Demonstranter stod udenfor med skilte, der mindede Duda om, at han har afgivet en ed om at forsvare forfatningen.

Var der en anspændt atmosfære på mødet?

»Jeg tillader aldrig en anspændt atmosfære i min nærhed. Jeg har været professor for længe, så jeg reducerer altid afstanden, om du vil. Men jeg er nødt til at sige, at præsidenten var noget nervøs«, siger Malgorzata Gersdorf.

På hvilken måde?

»Han var lidt vred på mig over, at jeg var imod og ikke adlød. Så tog han på ferie. De troede også, at jeg ville være på ferie indtil september«, siger hun.

Gersdorf havde dog afbrudt sin ferie efter kun fire dage og var vendt tilbage til Warszawa.

»Der skete for meget her«, siger hun.

Efter mødet i præsidentpaladset bekendtgjorde Andrzej Duda, at Gersdorf ville trække sig tilbage dagen efter. Hendes talsmand bekendtgjorde, at det ville hun bestemt ikke.

Malgorzata Gersdorf kom på arbejde 4. juli klokken 8.30. Der sad ikke nogen i hendes stol. Regeringen gjorde ikke noget for at stoppe hende fysisk. En talsmand for Justitsministeriet bekendtgjorde, at det ikke var ulovligt, at Gersdorf gik på arbejde, men da hun ikke var officielt anerkendt som højesteretspræsident, kunne hun ikke tage officielle beslutninger og afsige domme.