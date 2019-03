Uvaccinerede børn forbydes på offentlige steder i New York Et mæslingeudbrud i Rockland County får myndighederne til at forbyde uvaccinerede børn på offentlige steder.

Et amt i New York har forbudt uvaccinerede børn på offentlige steder for at bekæmpe et stort mæslingeudbrud.

Det oplyser byrådsformanden i Rockland County, der ligger i en af New Yorks nordlige forstæder, på et pressemøde tirsdag.

Samtidig har amtet erklæret undtagelsestilstand, efter at flere end 150 personer er blevet smittet med mæslinger siden sidste efterår.

Byrådsformand Ed Day håber, at forbuddet får nogle forældre til at vågne op og indse problemets alvor.

»Det her er et opråb. Det er der ingen tvivl om«, siger han.

Forbud på skoler, restauranter og indkøbscentre

Forbuddet mod at opholde sig på offentlige steder gælder indtil videre i 30 dage for alle under 18 år, som ikke er vaccineret mod mæslinger. Forbuddet omfatter samlingssteder såsom skoler, indkøbscentre, restauranter og kirker.

Overtrædes forbuddet, kan det straffes med fængsel i op til seks måneder.

Byrådsformand Ed Day siger dog, at det ikke er myndighederne formål at anholde folk. Hensigten med forbuddet er at understrege situationens alvor.

»Der kommer ikke til at gå betjente rundt i gaderne og spørge efter vaccinationsdokumenter. Det ville jo være latterligt«, siger han.

»Omvendt vil forældre blive holdt ansvarlige, hvis de handler i strid med denne undtagelsestilstand«, tilføjer han.

Ed Day fortæller, at han ikke tror, at sådan et drastisk skridt er blevet taget før nogen steder i USA.

Han håber, at forbuddet bliver et vendepunkt i Rockland Countys kamp mod mæslinger.

Resistens blandt sundhedsarbejdere

Ed Day fortæller desuden om foruroligende tilfælde af sundhedsmedarbejdere, som er stødt på resistens, når de har undersøgt personer.

I Rockland County er især det jødiske samfund blevet ramt af mæslinger. Det skyldes formentlig, at færre her end i andre samfund bliver vaccineret.

Rockland County oplever i øjeblikket det længstvarende mæslingeudbrud i USA, siden landet officielt blev erklæret mæslingefrit i 2000.

Amerikanske sundhedsmyndigheder oplyser, at den bedste måde at stoppe sygdommen i at sprede sig, er ved at nå op på en vaccinationsprocent på mellem 92 og 95.

I Rockland County er kun 72,9 procent af unge under 18 år vaccineret mod mæslinger.

Der bor cirka 300.000 mennesker i Rockland County.

ritzau