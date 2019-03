Forhandlinger om MH17-sagen: Måske vil Rusland snart fortælle, hvad der skete, da et rutefly blev skudt ned over Ukraine

Et russisk missil, russiskstøttede separatister og et malaysisk passagerfly, der blev skudt ned. Det har i flere år belastet forholdet mellem Moskva og Vesten. Men nu forhandles der hemmeligt om efterforskningen.

Der er gået næsten fem år. Men inden længe kan der måske sættes punktum i beretningen om det, der skete med MH17 en julidag i 2014.

Passagerflyet fra Malaysia Airlines blev skudt ned af et missil, netop som det passerede over det østlige Ukraine, hvor russiskstøttede separatister førte en krig mod Ukraines forsvar.

En officiel havarirapport har fastslået, at maskinen blev ramt af fragmenter udefra, og at alt peger på, at var et russiskbygget missil, der kostede alle om bord livet.

NEDSKYDNINGEN AF MH17 Den 17. juli 2014 var Malaysia Airlines MH17 på vej fra Amsterdam til Kuala Lumpur. Der var 298 passagerer og besætningsmedlemmer om bord i Boeingflyet. Da den passerede over krigsskuepladsen i det østlige Ukraine i en højde af 10 km., da det forsvandt fra radarskærmen. Vidner så en eksplosion i luften og fandt vragdele spredt over et 50 kvadratkilometer stort område. Ifølge havarirapporten blev maskinen gennemhullet udefra, efter alt at dømme af et russiskbygget missil, affyret af prorussiske separatister. Vis mere

Den hollandske udenrigsminister, Stef Blok, og hans australske kollega, Marise Payne, har meddelt, at der nu er indledt forhandlinger med Rusland om den havariefterforskning, som endnu ikke er afsluttet. Flere lande er indblandet i arbejdet, fordi de mistede statsborgere ved tragedien.

Der forhandles med russerne

Det har ikke været muligt at få nærmere oplysninger om missilet og de personer, der er skyld i nedskydningen.

Men med forhandlingerne er der nu et spinkelt håb om, at de ansvarlige for massedrabet måske kan blive fundet.

»Vi kan ikke udtale os om processen, for fortrolighed er afgørende i det her. Men jeg kan sige, at vi fortsat vil forsøge at finde sandheden, opnå retfærdighed og fastslå ansvaret«, siger Sten Blok ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Optagelser antyder, hvad der skete

Holland står i spidsen for havariefterforskningen, der også har Malaysia, Belgien, Ukraine og Australien som deltagere.

Efterforskningen peger i retning af et Buk-missilsystem, der tilsyneladende blev leveret til en russisk antiluftskytsenhed, men som siden blev benyttet til affyringen fra et sted i det østlige Ukraine under kampene mellem separatister og ukrainere.

Flere elementer peger på et russisk medansvar for, at det kunne ske.

Blandt andet er der opsnappet optagelser af en samtale mellem en russiskstøttet militsleder og en repræsentant for den russiske efterretningstjeneste, hvor militslederen oplyser, at de netop har skudt et fly ned. Lydstumperne er offentliggjort af New York Times.

For at gøre en lang historie kort: Det var helt sikkert et civilt fly Opsnappet kommunikation efter nedskydningen

En anden optagelse viser, at de hurtigt opdagede, at det var et civilt rutefly, der var skudt ned.

»Det er folkene fra Tjernukin, som skød flyet ned. Fra Tjernukin-vejspærringen. Flyet faldt fra hinanden i luften«, rapporteres det via radioen.

»Hvad har du ellers?«, spørges der.

»For at gøre en lang historie kort: Det var helt sikkert et civilt fly«, lyder svaret.

Knap 100 var tilsyneladende involverede

Den internationale efterforskningsgruppe, som forsøger at få klarhed over forløbet, har tidligere oplyst, at den mener at have identificeret omkring 100 personer, der var involveret i transporten og brugen af det Buk-missilsystem, som blev benyttet og som efter nedskydningen i al hast blev bragt tilbage til Rusland.

Angrebet på passagerflyet var sammen med besættelsen af halvøen Krim og støtten til separatisterne i Østukraine medvirkende til, at EU har pålagt Rusland sanktioner.