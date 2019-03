»Jeg hører, hvad I siger«: Theresa May vil gå tidligere end planlagt for at sikre brexit-aftale

Den britiske premierminister træder tilbage, når aftale om EU er godkendt for at få flere partikolleger til at bakke hendes kompromis op. Måske lykkes det: Mays modstander nr. 1 Boris Johnson støtter nu pludselig hendes aftale.

Efter at have penduleret utallige gange frem og tilbage mellem fastlands-EU og Storbritannien for at forhandle en britisk udtræden af det europæiske fællesskab, har den britiske premierminister Theresa May nu valgt at gå af før tid.

Ifølge flere medier, blandt andet Reuters, har Theresa May meddelt 300 forsamlede konservative partifæller, at hun forlader posten som premierminister, når det britiske parlament har godkendt en aftale om Storbritanniens udtræden af EU.

Britiske medier er ikke i tvivl: Theresa May forsøger dermed at få de mest hårdkogte euroskeptikere til at bakke hendes aftale om udtræden op ved at ofre sit eget politiske liv.

Reuters citerer parlamentsmedlem James Cartlidge for, at May har fortalt, at hun ikke vil blive på posten i forhandlingernes næste fase. Hun har dog ikke angivet nogen tidshorisont for, hvornår det bliver.

Flere britiske medier, herunder Sky News og Reuters, rapporterer onsdag aften, at hendes taktik måske kan lykkes: I hvert fald har tidligere udenrigsminister Boris Johnson, der ellers kun har haft hån til overs for Mays Brexit-aftale, tilsyneladende meddelt, at han nu vil bakke aftalen op.

Foto: Rui Vieira/AP Boris Johnson, euroskeptiker af de hårdeste, ser nu ud til at bakke Theresa Mays Brexit-aftale op. Vil han selv være premierminister?

Boris Johnson går efter manges opfattelse efter at overtage premierministerposten.

May vil ikke stå i vejen

Oplysningerne kommer, efter at May har holdt et møde med de konservative medlemmer af parlamentet. I en udtalelse fra premierministeren selv hedder det ifølge Reuters og andre medier:

»Jeg er klar til at forlade dette job tidligere, end jeg havde planlagt, for at gøre hvad der er det bedste for vores land og for vores parti«.

Premierministerens kontor bekræfter også, at May er parat til at forlade posten tidligere end planlagt, for at fremme en brexit-aftale, skriver nyhedsbureauet AP her tidligt i aften.

Ifølge The Guardian kan Mays udmelding ses som et forsøg på at få de konservative modstandere af den aftale, hun har forhandlet hjem, til alligevel at stemme for. Det er blandt andet Jacob Rees-Mogg og tidligere udenrigsminister Boris Johnson.

»Jeg ved at nogle er bekymrede for, at hvis I stemmer for aftalen, så vil jeg se det som et mandat til at haste ind i den næste fase uden den nødvendige debat«, sagde May ifølge The Guardian.

»Det vil jeg ikke gøre. Jeg hører, hvad I siger. Men vi er nødt til at få aftalen igennem og levere brexit«.

Ifølge avisen the Guardian har hun også sagt til de andre konservative politikere:

»Jeg ved, at der er et ønske om en ny tilgang – og nyt lederskab – i anden fase af Brexit-forhandlingerne, og jeg vil ikke stå i vejen for det«.

Inden det blev bekræftet, at Theresa May agter at gå, når der er en Brexitaftale, kunne reportere fortælle, at de kunne høres »langvarig larmende støj fra borde inde fra rummet – de kunne lide et eller andet, hun sagde«.

Smil og skepsis

En af de argeste modstandere af Theresa Meys kompromissøgende linje overfor EU, tidligere udenrigsminister Boris Johnson, forlod mødet med et smil på læben.

En anden hård konservativ brexiteer, Jacob Rees-Mogg, sagde, at der ved Theresa Mays meddelelse også var »et element af tristhed, selv om det var det, jeg ønskede«.

Men andre var mere skeptiske i lokalet på Westminster, hvor Theresa Mays meddelelse faldt. En konservativ politiker sagde blandt andet, at »det lyder jo meget godt, alle klapper, men der er ikke noget substantielt i det, ingen dato, ingen strategi, ingen klarhed. det vil se værre ud i morgen, end det gør nu«

Labour-leder Jeremy Corbyn skriver på Twitter, at Theresa Mays nye træk viser, at »hendes kaotiske Brexitforhandlinger mere drejer sig om internt partilederskab end om samfundets interesser« Han mener, at det er på tide med et valg.

Theresa May’s pledge to Tory MPs to stand down if they vote for her deal shows once and for all that her chaotic Brexit negotiations have been about party management, not principles or the public interest.



A change of government can't be a Tory stitch-up, the people must decide. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 27. marts 2019

Ritzau/AP/Flemming Christiansen, Politiken