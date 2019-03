Nu kommer Apple med et nyt kreditkort med bonusordning

Apple lancerer et nyt kreditkort, som tilbagefører to procent af dit forbrug til din konto.

Du kan allerede bruge Apple Pay på din iPhone eller Apple Watch til at betale for dine indkøb. Men nu kan du også snart få et Apple Card, som et fysisk kreditkort. Dermed bevæger den amerikanske techgigant sig for alvor ind i bankverden.

Det skriver Forbes.

Det nye Apple Card kommer til at ligge i Apple Wallet på alle Apples produkter, men det bliver også muligt at bestille et fysisk kreditkort, som kan bruges, der hvor Apple Pay ikke accepteres.

Kreditkortet, som er at samarbejde mellem Apple, Goldman Sachs og Mastercard, kommer med en indbygget bonusordning. Størrelsen på bonusen afhænger, i hvilken form du bruger betalingskortet.

Hver gang du køber noget med kortet på dit Apple produkt, bliver 2 procent af beløbet tilbageført til din konto. Og køber du direkte hos Apple bliver 3 procent tilbageført.

Bruger du det fysiske kort er bonussen 1 procent.

Kreditkort i titanium

Designmæssigt bliver det fysiske kort minimalistisk i traditionelt Apple-stil. Det vil blive fremstillet i titanium, og kortnummeret kommer ikke til at stå på selve kortet, men vil være tilgængeligt på telefonen, hvor der kræves adgang med enten Face ID eller Touch ID sammen med en dynamisk sikkerhedskode, hvilket skal gøre koret til et af de sikreste på markedet.

Ifølge Apple selv, skal kortet med blandt andet bonusordningen hjælpe kunderne til et sundere økonomisk liv. Derfor vil der ikke være årlige gebyrer, og renterne vil være lave, lover virksomheden.

Foto: Stephen Lam/Ritzau Scanpix

Og I Wallet-appen kommer der både ugentligt og månedligt opgørelser over forbruget, som bliver delt op i kategorier som for eksempel mad og drikkevare, shopping og underholdning. Det skal give brugeren et bedre overblik over, hvad pengene bliver brugt på.

I første omgang bliver kortet tilgængeligt i USA henover sommeren. Derefter forventes kreditkortet at lande på det globale marked.