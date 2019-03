Komiker kopierer tv-series plot i alternativ kamp for at blive præsident

Han gjorde sig selv til præsident i en tv-serie. Nu bruger Selenskij rollens popularitet og det samme plot til at blive præsident i virkeligheden. Og han står til at vinde ved valget i Ukraine.

Volodymyr Selenskij har ingen praktisk erfaring med praktisk politik. Og dog kender han rollen som præsident ud og ind.

Han spiller hovedrollen i en ukrainsk tv-serie, der minder en del om danske ’Borgen’ både i tema og popularitet. Selenskijs version er dog en komedie. Og hovedpersonen ryger direkte til tops uden at kende noget til det politiske spil overhovedet. Hans figur er en historielærer, hvis snusfornuftige kritik af de etablerede politikere går viralt på sociale medier. Før den stakkels lærer får set sig om, er han blevet valgt til præsident. Og ’Folkets tjener’, som serien hedder.

Det plot forsøger Selenskij at gøre til virkelighed. Igen med sig selv i hovedrollen. Han bebudede omkring nytår sit kandidatur til præsidentvalget i Ukraine. En måned senere lån han i spidsen af målingerne, og der har han ligget lige siden.

I den seneste måling får han opbakning fra 25 pct. af de vælgere, der planlægger at stemme. Den nuværende præsident, Petro Porosjenko, ligger side om side med tidligere regeringsleder Julia Timosjenko, der indtil i januar førte i målingerne med omkring 19 pct. Til hver.

I dag afgør vælgerne, hvilke to kandidater der skal møde hinanden i finalen. Målingerne spår Selenskij gode chancer for at vinde, uanset hvilken af de garvede politikere han kommer op imod, hvis han altså klarer skansen på søndag.

Populær blandt unge

Selenskij er især populær blandt unge. 19-årige Dima Jefimov, der studerer nationalstatistik på Kijevs Universtet, er en af dem.

Dima Jefimov medgiver gerne, at han ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske, hvis Selenskij bliver valgt. Selenskij har ikke bekendt sig til nogen politisk eller ideologisk retning. Målsætninger om bedre levevilkår og fred med Rusland deler han med de fleste, men han har ikke afsløret nogen konkrete bud på, hvad han vil gøre for at nå dem.

»Men det er ikke vigtigt. Det afgørende er, at jeg har tillid til ham som menneske«, siger Dima Jefimov.

»Jeg kan virkelig godt lide den måde, Selenskij griber tingene an på. Han drøfter de store politiske spørgsmål med forskellige eksperter og lægger debatterne ud på YouTube. Det giver et godt og nuanceret indblik i, hvordan han tænker og prioriterer – meget mere meningsfuldt end traditionelle valgløfter«, siger Dima Jefimov.

Politikere, der kaster konkrete løfter i grams, har han derimod ingen fidus til. De holder alligevel ikke, hvad de lover, forklarer han.

Tro mod manuskriptet og sin rolle i tv-serien bruger Selenskij ikke tv-debatter og valgmøder til at blive valgt. Han meddeler sig stort set kun på sociale medier og en sjælden gang i interviews.

Svetlana Zailischuk, en af de ledende kræfter i Majdan-revolutionen for fem år siden, går stærkt ind for at kommunikere via sociale medier – det var sådan, revolutionen begyndte, opstanden spredte sig og blev holdt i gang. Men når en politiker, der vil være præsident, ikke stiller op til debat og interviews, bliver hun utryg.

»Han er dygtig og meget populær som skuespiller, ingen tvivl om det. Men hvem er han som politiker? Kan han håndtere en pludselig eskalering i konflikten med Rusland? Kan han – uden forberedelse og manuskript – ringe til Trump og Merkel og overbevise dem om, at vi har brug for hjælp?«.

»Jeg aner det ikke. Hvis han bare ville stille op til politiske debatter, ville jeg kunne vurdere ham. Men det gør han ikke«, siger Svetlana Zailischuk, der blev valgt ind i parlamentet som uafhængig.