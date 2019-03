Britisk kommentator: »Alt hun havde at byde på var et voksagtigt smil«

Ét billede præger næsten samtlige avisforsider i Storbritanniens kiosker i dag:

Theresa May siddende i sin bil med et stift blik rettet ud gennem forruden, endnu engang på vej til forhandlinger i Parlamentet.

Forhandlingerne endte med otte gange ’nej’ til alternative løsninger på Brexit, og en premierminister, der er villig til at give sig selv i bytte for en længe ventet aftale mellem Storbritannien og EU.

British newspapers are obsessed with unflattering photos of Theresa May being driven in a car. pic.twitter.com/Fp8ywOjnbp — Stefan Niggemeier (@niggi) 28. marts 2019





The Daily Telegraph bruger et ordsprog, der trækker tråde til romerriget. Referencen går tilbage til en praksis, hvor krigere begik selvmord efter voldsomme nederlag. Bogstaveligt talt ved at kaste sig over sværdet.

»May falls on her sword«, skriver avisen.

Daily Mail er angiveligt Teresa Mays yndlingsavis. På forsiden kalder de hendes tilbud om at gå af i bytte for en brexit-aftale for sensationel. Og så stiller de spørgsmålet: »Vil hendes ofring være forgæves?«.

På en lidt mindre billedlig måde fortæller The Times med store bogstaver, at May lover at træde tilbage. Nedenunder vurderer avisens kommentator Quentin Letts, at premierministerens beslutning ikke har været nem.

Han var selv til stede under gårsdagens afstemning og skriver, at »fru May gik forbi mig indenfor to fod. Hendes ansigt havde et vindstille smil, uden energi og spontanitet«.

»Alt hun havde at byde på var et voksagtigt smil«, skriver han.