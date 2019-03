Mens Boris Johnson og flere andre fra højrefløjen er klar til at stemme for Mays aftale, står nordirerne stadig fast på et nej. Det er uvist, hvornår og hvordan Theresa May skal få sin aftale til afstemning igen.

Efter at det britiske parlament i aftes nedstemte alle otte forslag, der havde til formål at måle temperaturen på, hvilke veje der er gangbare for at komme videre i Brexit-processen, er det uklart, hvad der nu kommer til at ske.