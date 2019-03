Norges justitsminister går af efter sag om påstået chikane

Norges justitsminister, Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet, træder tilbage fra posten.

Det oplyser den norske statsminister, Erna Solberg, på en pressekonference torsdag eftermiddag.

»Dette er en krævende sag, som jeg gerne havde været foruden«, siger Solberg.

Waras afgang kommer, efter at hans samlever er blevet sigtet for selv at have stået bag en ildspåsættelse af parrets bil den 10. marts.

Torsdag meddelte norsk politis efterretningstjeneste, PST, at samleveren nu er mistænkt for at stå bag flere andre hændelser ved parrets bolig.

Hun mistænkes blandt andet for at stå bag et andet tilfælde af påstået chikane, hvor der blev malet hagekors og ordet 'racist' på parrets hus og bil i december 2018.

»PST har ikke udvidet sigtelsen, men varsler, at hun vil blive afhørt med samme rettigheder som mistænkt for alle sagerne«, siger hendes advokat Jon Christian Elden.

»Det er godt, for så kan hun blive renset og kræve at blive afhørt«, tilføjer han.

Opdigtede trusselsbillede

Justitsministeren valgte at tage orlov for to uger siden, da norsk politi sigtede hans samlever for at have opdigtet et trusselsbillede.

Torsdag forklarer han, at han nu forlader sin post, fordi familien har mere brug for ham, end regeringen har.

»Min familie er ikke stor, men det er den vigtigste, jeg har. Det vil den altid være«, siger han på pressekonferencen sammen med statsministeren.

Tor Mikkel Wara har været justitsminister i knap et år. Han blev udpeget i april, efter at partifællen Sylvi Listhaug mistede opbakning fra et flertal i Stortinget på grund af et omstridt Facebook-opslag.

Jon Georg Dale, der også er fra Fremskrittspartiet, bliver ny midlertidig justitsminister.

ritzau