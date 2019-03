Der er risiko for en forårsdag i helvede lørdag i Gaza

Planlagte massedemonstrationer lørdag kan udløse et blodbad. Egyptens efterretningsfolk forsøger at få Hamas og Israel til at holde sig fra en ny konfrontation. Det kan blive lettere sagt end gjort.

Masser af mennesker kan blive slået ihjel og masser blive såret lørdag. Det er både Israel og Hamas-bevægelsen i Gaza klar over – og klar til.

Det vil blive en rigtig forårsdag. Men det kan også blive en forårsdag i helvede.

Gaza venter, at 50.000 palæstinensere lørdag eftermiddag vil deltage i demonstrationer ved den israelske grænse. Og alle ved, hvad der kan udløse et blodbad.

Hvis palæstinensiske demonstranter forsøger at krydse grænsen ind til Israel, vil det israelske militær svare igen med skarpe skud. Det kostede under demonstrationer sidste år det ene palæstinensiske liv efter det andet, indtil i hvert fald henved 190 palæstinensere var dræbt i løbet af tilbagevendende grænseprotester mod Israel.

Hvis palæstinensiske militser – under Hamas, Islamisk Jihad, Folkefronten for Palæstinas Befrielse, Den Demokratiske Folkefront eller andre organisationer – sender raketter ind over Israel eller balloner med ild og brændbare væsker ind over grænsen, er Israels flyvevåben og hær også parat til at svare voldsomt igen.

I værste fald kan israelske hærstyrker være på vej ind i Gaza igen. Kampvogne og tusinder af soldater er opmarcheret ud for Gazas grænse.

Kilder til krig

I Israel, der er midt i en valgkamp, kræver undervisningsminister Naftali Bannett, at Israel »skal åbne helvedes porte« for at destruere Hamas én gang for alle – hvilket han finder nødvendigt og muligt. Han anfører et bosætterparti til højre for regeringslederen, Benjamin Netanyahu.

Men én ting er, om Hamas og Israel ønsker krig med hinanden. En anden ting er, om Hamas har så meget kontrol over Gaza, at bevægelsen kan hindre enkelte demonstranter i at kaste sig ud i et selvmorderisk forsøg på at krydse grænsen til Israel, hindre folk uden for bevægelsens egne rækker i at sende de eksplosive balloner ind over grænsen – eller hindre andre militser i at affyre raketter. Israel giver Hamas ansvaret for, at det ikke sker.

Hemmelige forhandlinger

Efterretningsfolk fra Egypten, ledet af generalen Ahmed Abdel Khalek, har siden onsdag rejst frem og tilbage mellem Gaza og Israel for at hindre en ny eksplosion og krig i løbet af lørdagen.

Indholdet af forhandlingerne mellem de to parter, der afskyr hinanden, er ikke overraskende hemmeligt, men det ligger i kortene, hvad de to parter har at give af. Hamas kan i en eller anden udstrækning hindre eller begrænse raketbeskydning af Israel og forsøg på at krydse grænsen under lørdagens demonstrationer og senere. Israel kan afholde sig fra en ny krig og imødekomme palæstinenserne i Gaza, der er økonomisk og socialt i dyb krise, ved at skaffe landstriben adgang til mere elektricitet, ved at åbne for flere forsyninger til Gaza og ved at begrænse sin tætte søblokade af Gaza, så områdets fiskere kan gå længere ud efter dagens fangst. Ifølge lokale medier er det alt sammen på den egyptiske dagsorden for mæglingen.

Årlig palæstinensisk protestdag

Lørdagen er ikke blot årsdag for sidste års massive demonstrationer ved den israelske grænse, men også den årlige palæstinensiske ’landdag’ med protester mod israelsk overtagelse af palæstinensisk jord. Der ventes derfor også demonstrationer på Vestbredden og inde i Israel, hvor ’landdagen’ begyndte i 1976 efter en israelsk ekspropriation af palæstinensisk jord i det sydlige Galilæa.

De palæstinensiske arrangører af lørdagens årsdag i Gaza opfordrer til »fredelige demonstrationer« og til ikke at give Israel »en undskyldning« for at skyde aktivister ned.