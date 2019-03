Fortvivlet britisk minister: »Regeringen er fuldstændig brudt sammen«

Theresa May forsøger endnu en gang at skabe et flertal for Brexit-aftale, mens håbløsheden fylder i det britiske parlament.

Stemningen i det britiske regering er helt i kulkælderen.

Dagen, der skulle have været dagen for Storbritanniens udtrædelse af EU, er i stedet blevet forvandlet til endnu en dramatisk afstemning om premierminister Theresa Mays Brexit-aftale.

»Fuck knows. I am past caring«.

Sådan lød svaret, da politisk redaktør på BBC’s program Newsnight, Nicholas Watts, i går spurgte en af de britiske ministre om, hvorfor premierminister Theresa May igen vil stemme om sin aftale, når hun ved, at hun højst sandsynligt kommer til at tabe.

»Det er som at gå rundt blandt zombier herinde«, tilføjede ministeren.

Theresa Mays aftale er to gange blevet nedstemt i parlamentet. Over middag forsøger hun igen at stable et flertal på benene – godt nok ikke for den helt samme aftale, men en, der ligner til forveksling.

Ved de to tidligere afstemninger har det handlet om to aftaler i én. I dag splitter May de to aftaler op og fremlægger den del, der handler om skilsmisseaftalen med EU.

Newsnight’s @nicholaswatt has the TV moment of the year. Quoting a cabinet minister, asked why May is pressing ahead with a vote she knows she’ll lose: “Fuck knows. I’m past caring. It’s like the living dead in here.” pic.twitter.com/51zTUX9MwN — Matt Wells (@MatthewWells) 28. marts 2019

»Regeringen er fuldstændig brudt sammen«

Brexit er gået i hårdknude, og politisk redaktør Nicholas Watts fortæller i Newsnight, at han fornemmede »fuldkommen fortvivlelse« i regeringen.

»Regeringen er fuldstændig brudt sammen«, sagde ministeren til Nicholas Watts.

»En side tror, X kommer til at ske, den anden side tror, at Y kommer til at ske – og premierministeren beslutter sig for Z«.

Får Theresa May ikke et flertal for sin aftale i dagens afstemning, bliver udfaldet et no-deal – et hårdt Brexit – 12. april. Medmindre regeringen finder en anden løsningen inden da.

Lykkes det hende derimod at skabe flertallet, er de nye fremtidsudsigter, at Storbritannien træder ud af EU 22. maj med en aftale. Der ligger dog stadig et stykke arbejde forude, hvis det bliver tilfældet, eftersom dagens afstemning kun handler om en del af den endelige aftale.

Det er ikke kun i det britiske parlament, trætheden og fortvivlelsen kan mærkes. På Twitter-opslaget med Nicholas Watts’ nedslåede beretning fra ministeren, stemmer flere kommentarer i.

»Giv hvem end der sagde det her en medalje«, lyder en af dem.

»Vi er alle denne her minister«, lyder en anden.