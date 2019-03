Explainer: Det skal det britiske parlament stemme om i dag

Mens det britiske parlament debatterer premierminister Theresa Mays seneste forsøg på at få en aftale igennem, fyger det med datoer og deadlines.

Her er de vigtige hovedpointer i det, der foregår i Storbritannien lige nu.

Hvad skal parlamentet stemme om?

Den britiske premierminister Theresa May har tidligere fremsat en aftale med EU, som to gange er blevet stemt ned i parlamentet.

Den aftale består af både en udtrædelsesaftale, skilsmisseaftalen og en aftale om det fremtidige samarbejde. May har valgt kun at sætte den første, skilsmisseaftalen, til afstemning.

Den 585 sider lange juridisk bindende del af den samlede aftale fastsætter de vilkår, briterne forlader EU på.

Det vil sige detaljer som den 21 måneder lange overgangsperiode efter den britiske exit, beskyttelse af rettigheder for ikke-britiske borgere i Storbritannien og britiske borgere i andre EU-lande, og så den helt store knast: Backstoppet, som skal forhindre en hård grænse mellem Irland og Nordirland.

Denne del af aftalen skal godkendes i parlamentet, for at briterne kan forlade EU med en aftale, og det er dén del, parlamentet skal stemme om i dag.

Den anden del af aftalen er den såkaldte politiske deklaration, som i overskrifter giver rammerne for det fremtidige samarbejde og som først skal forhandles på plads, når briterne har forladt EU.

Ifølge EU-lov skal deklarationen også stemmes igennem parlamentet. Det er uklart, hvordan og hvornår denne del skal falde på plads, hvis May får et ja i dag til skilsmisseaftalen.

Hvorfor har den konservative regering valgt at splitte aftalen i to?

I sidste uge erklærede Speaker of the House John Bercow, at May ikke kunne sætte sin oprindelige aftale til afstemning igen, uden at der var væsentlige ændringer i substansen. Derfor har May været tvunget til at finde alternative veje, og løsningen med kun at sætte den ene del af aftalen til afstemning blev torsdag aften godkendt af Bercow.

Regeringskilder siger ifølge The Guardian, at regeringen har delt den oprindelige aftale i to, for at briterne kan få mulighed for at få udskudt exit-datoen til 22. maj uden at tage stilling til den mere kontroversielle deklaration.

Mange parlamentsmedlemmer i oppositionen er ifølge Financial Times bekymrede for, om deklarationen, der altså udelades i dag, vil komme til at føre til fortsat tætte bånd til EU. På den anden side har den EU-skeptiske højrefløj hos de konservative og de nordirske parlamentsmedlemmer mere imod selve skilsmisseaftalen, som altså skal til afstemning i dag.

Hvornår kan briterne så forlade EU?

Efter at Theresa May måtte sande, at hun ikke kunne få den samlede aftale igennem parlamentet inden 29. marts, altså i dag, bad hun EU om en forlængelse. Det fik hun ja til, og betingelserne lyder således:

Hvis skilsmisseaftalen stemmes igennem parlamentet inden 29. marts, har Storbritannien indtil 22. maj til at få den politiske deklaration stemt igennem og få papirarbejdet i forhold til den samlede aftale i orden. Det er en såkaldt teknisk forlængelse.

Hvis ikke aftalen stemmes igennem, skal briterne inden 12. april levere et alternativ fx en folkeafstemning eller et parlamentsvalg. Det er så op til EU at vurdere om det alternativ er nok til at udskyde igen - ellers forlader de EU uden en aftale. Hvis der kommer en ny plan inden 12. april, er det forventet, at EU skal holde et ekstraordinært topmøde.