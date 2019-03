Fortsat Brexit-kaos: May taber for tredje gang i parlamentet

Tredje gang var ikke lykkens gang for Theresa May, som fik stemt sit forlag ned. Briterne står nu til at ryge ud af EU 12. april, hvis ikke de præsenterer Bruxelles for et alternativ.

Det britiske parlament har stemt nej til premierminister Theresa Mays Brexit-aftale.

344 stemte nej. 286 stemte ja. Dermed bliver Mays aftale stemt ned med 58 stemmer.

Nu har parlamentet frem til 12. april til at fremlægge et alternativ, som de øvrige 27 EU-lande enstemmigt skal godkende for at forlænge den britiske udtrædelse af unionen. Ellers ryger briterne ud uden en aftale.

May valgte torsdag kun at sætte den ene del af den oprindelige aftale mellem Storbritannien og EU til afstemning i dag, nemlig den 585 sider lange juridisk bindende ’skilsmisseaftale’, der fastsætter de vilkår, briterne forlader EU på.

Aftalen indeholder detaljer som den 21 måneder lange overgangsperiode efter den britiske exit, beskyttelse af rettigheder for ikke-britiske borgere i Storbritannien og britiske borgere i andre EU-lande, og så den helt store knast: Backstoppet, som skal forhindre en hård grænse mellem Irland og Nordirland.

Kovending fra Boris Johnson

Før afstemningen var det ventet, at nogle af Theresa Mays største kritikere fra den konservative højrefløj havde skiftet side og var klar til at stemme for skilsmisseaftalen i dag – heriblandt den tidligere udenrigsminister Boris Johnson, der selv bejler til posten som konservativ formand. Hans kovending kom, efter at May onsdag aften tilbød at trække sig som formand, hvis hun fik sin aftale stemt igennem.

»Det er meget smertefuldt at stemme for denne aftale. Men jeg håber, at vi nu kan arbejde sammen om at afhjælpe manglerne, undgå backstop-fælden og stræbe efter at levere det Brexit, folk stemte for. Derfor står vi overfor risikoen for at skulle acceptere end endnu værre version af Brexit eller helt at miste den. En dårlig aftale, som vi har chancen for at forbedre i den næste forhandlingsfase må være bedre end de alternativer«, lød det fra Johnson på Twitter.

Brexit-talsmand for de ti nordirske parlamentsmedlemmer fra DUP, Sammy Wilson, meddelte allerede under debatten før dagens afstemning, at DUP ikke agtede at skifte side og stemme for aftalen.

»Hvis de stemte for aftalen, ville de stemme for, at Nordirland vil være fanget i backstoppet«, lød det.