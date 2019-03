Grøn politiker er Tysklands vigtigste

Mens 20.000 skoleelever hoppede for at vise deres modstand mod kulenergi og lyttede til den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg under fredagens strejke og demonstration for klimaet i Berlin, kunne partiet De Grønne i samme by indlede et landsmøde om et nyt principprogram i høj stemning.

Den grønne bølge ruller videre i alle aldre, og i fredagens meningsmåling fra tv-stationen ZDF er partiets formand nu Tysklands mest populære politiker – foran kansler Angela Merkel og udenrigsminister Heiko Mass. Interessant for Robert Habeck og De Grønne er det, at CDU’s mest sandsynlige kanslerkandidat ved næste valg i 2021, Annegret Kramp-Karrenbauer ligger helt nede på en 5. plads i målingen.

Ifølge meningsmålingerne er De Grønne med afstand Tysklands næststørste parti, og tanken om kanslerposten forekommer mindre og mindre urealistisk. For ikke bare har partiet tidsånden og angsten for klimaforandringer med sig, alt, hvad partiet og og dets ledelse gør for tiden, synes at blive en succes.

»Annalena Baerbock og Robert Habeck (de to partiformænd, red.) er de mest brillante politiske sælgere, man kan få øje på i partilandskabet. De er kropsliggørelsen af omstillingsparathed og lysten til at tegne fremtiden. Men frem for alt er de ufatteligt dygtige til at finde på nye slogans. Der er brug for »radikale løsninger«, siger de. Og tilføjer: »Radikal er det nye realistisk«. I ærlighedens navn bør man sige til det, at De Grønne er alt andet end radikale, skriver politisk redaktør på den venstreorienterede avis, Taz, Ulrich Schulte, i en kommentar om De Grønnes fremgang.

Hans pointe er, at »De Grønnes radikalitet er et tomt løfte« og henviser til partiets pragmatiske fremfærd i de delstater, hvor der enten er grøn ledelse eller medbestemmelse. Men spørgsmålet er, om det ikke just er den fornuftsprægede ledelse af partiet, der får de tyske vælgere til at flokkes om dansktalende Robert Habeck fra Slesvig-Holsten og De Grønne?

Partiet har for længst overhalet SPD i meningsmålingerne. Det betyder, at en grøn-sort regering med CDU kunne være en mulighed, ligesom den såkaldte Jamaica-koalition, der også inkluderer det liberale FDP i den ligning – Jamaicas flag er i farverne sort, gul og grøn. Men det er fremtidsmusik, som ikke bekymrer De Grønne lige nu.

Partiet satser på at få et stærkt EU-valg i maj og så indlede kampen for at overtage kanslerposten efter Angela Merkel, som et massivt flertal af tyskerne på 71 procent ønsker at beholde som landets leder indtil valget i 2021. Annegret Kramp-Karrenbauer kan glemme alt om at overtage posten inden da, mener i hvert fald hendes (grønne) landsmænd.

Hos de 25.000 skoleelever og en del forældre, der mødte op til fredagens demonstration for klimaet under mottoet ’Fridays for future’ i Berlin, var der ingen tvivl om, hvad tidens vigtigste, politiske spørgsmål er: klimaet.

»Vi vil have en fremtid, er det for meget at forlange? Det er bare begyndelsen på begyndelsen«, sagde svenske Greta Thunberg til sine begejstrede jævnaldrende ved demonstrationen.

Hun bliver i Tyskland hele weekenden og medvirker i flere tv-programmer. Formentlig til udelt glæde for landets grønne parti.