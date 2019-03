Vred Brexitdemonstrant lammede togene til EU i timevis

Togene mellem London St Pancrass International og Europas fastland har siden fredag aften stået stille, men her ved middagstid lørdag er togdriften genoptaget.

Årsagen er en mand med et engelsk flag, der fra fredag aften til lørdag formiddag stod på taget af en togviadukt og nægtede at flytte sig trods forhandlinger med politiet natten over.

Aflysningerne skabte fredag aften vrede blandt mange passager, blandt andet overværede Politikens udsendte EU-korrespondent en ældre britisk herre, der blev så ophidset over, at toget til Bruxelles var aflyst, at politiet måtte føre ham væk.

Eurostar oplyste til de skuffede passager, at aflysningen skyldtes en mand, der ulovligt var trængt ind på et aflukket område. Lørdag morgen oplyser The Mirror, at der er tale om en Brexit-demonstrant.

Photo of the trespasser at #stpancras waving English flag. #EuroStar trains are all cancelled pic.twitter.com/r9IBazZn4E — Andrea Genovese (@afgenovese500) March 30, 2019

Fredag eftermiddag var tusindvis af pro-Brexit-demonstranter samlet til stort set fredelige demonstrationer foran det britiske parlament i London.

Demonstranten påvirkede også dele af den øvrige togtrafik fra St. Pancras. En talsmand fra National Rail sagde lørdag morgen til The Mirror, at manden befinder sig på en viadukt over skinnerne lige udenfor stationen.

»Forhandlere fra politiet har været på stedet natten over for at tale manden ned, men det har indtil videre ikke lykkes. Desværre betyder eksistensen af køreledningerne under personen, at Eurostar og højhastighedstoge til London St Pancras International ikke kører«, sagde talsmanden.

Lørdag formiddag oplyser, Southeastern Railway på Twitter, at manden er blevet fjernet, men at det vil tage noget tid, før togene kører normalt igen.

Eurostar oplyser ved middagstid lørdag, at trafikken er genoptaget, men at demonstrationen stadig vil påvirke togdriften.