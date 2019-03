Skuffelse på Brexit-fløjen: I dag skulle vi have været »befriet fra EU’s vamle indflydelse«

Hvor ironisk er det, at mrs. Mays tredje nederlag måske langt om længe har skabt rum for en helt anden tilgang end den, hun har efterfulgt i tre spildte år Leder i The Guardian

Det nordirske parti DUP, der er et af de største i landet, har været stærkt kritiske over for dette, idet partiet går ind for at bevare Nordirland tæt knyttet til det britiske fællesskab. Senest har formanden for DUP sagt, at han hellere ville blive i den europæiske union end give Nordirland en outsiderposition i Storbritannien.

Morning readers. Stay with us for all your breaking news. Here's a look at the front page of the Belfast Telegraph this morning https://t.co/ZFlfbJQwqj pic.twitter.com/9xP9nvXfOR — Belfast Telegraph (@BelTel) March 30, 2019

Belfast Telegraph frygter på lederplads, at DUP »vil blive set som den gruppe, der forpurrede folkets vilje«, med henvisning til de 17,4 millioner briter, der 23. juni 2016 stemte for at forlade EU.

DUP risikerer ifølge avisen at »blive beskyldt for at have gjort det for besværligt for regeringen at få en aftale ind over målstregen«.

Måske en fjerde afstemning på vej

Theresa May selv har ifølge avisen The Guardian udtrykt et håb om, at hun kan sende aftalen af sted til endnu en afstemning i parlamentet. Det ville i så fald blive fjerde gang, politikerne skulle stemme om samme aftale eller dele af den.

Hvis parlamentet ikke kan blive enige, virker hun parat til at udskrive valg, oplyser kilder til avisen.

I en leder mener samme avis, at en fjerde afstemning ville være en forfærdelig ide.

»Der må være en grænse for, hvor mange gange en aftale kan blive præsenteret for parlamentet, førend nej betyder nej. Den grænse er nået. Mrs. Mays aftale er død. Nu skal den begraves«, står der.

The Guardian taler for en længere udsættelse af Storbritanniens exit, også selv om det betyder, at landet i maj skal deltage i valget til Europaparlamentet, idet en udtrædelse uden aftale vil være »helt utroligt farligt«.