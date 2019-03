Skuffelse på Brexit-fløjen: I dag skulle vi have været »befriet fra EU’s vamle indflydelse«

I morges skulle Storbritannien og dets 66 millioner indbyggere være vågnet op til en ny fremtid.

En fremtid »befriet fra den vamle indflydelse fra den europæiske union«, skriver avisen The Sun i en skuffet leder.

»Denne dato, 30. marts, skulle stå ridset ind i vor historie som Storbritanniens uafhængighedsdag, havde vi fået at vide«, skriver avisen The Sun i sin leder.

Kort før midnat den 29. marts skulle det britiske folk nemlig have forladt EU.

Men sådan skulle det ikke gå, hvilket i dag giver anledning til rasende, dystre avisledere hos de britiske medier, der er imod medlemskabet af EU.

I dag skulle have været en dag fuld af fejring og stædig optimisme. I stedet, hvor står vi nu Leder i The Sun

»I dag skulle have været en dag fuld af fejring og stædig optimisme. I stedet, hvor står vi nu? Fortsat i EU, med et parlament, der mundhugges«, lyder det i The Sun.

For kun lidt over en uge siden skrev Theresa May nemlig til forhandlingspartnerne i Bruxelles og bad om mere tid. Og i går blev fremtidsperspektivet endnu mere mudret, da premierminister Theresa May for tredje gang måtte opleve at se sin aftale for udtrædelsen blive stemt ned.

Tomorrow's front page: Shame on all the MPs who have betrayed the will of 17.4million after voting to thwart the biggest democratic mandate in our history https://t.co/Hby6Z0o7Fd pic.twitter.com/TyfnMlA1Wr — The Sun (@TheSun) March 29, 2019

Det betyder, understreges det i The Sun, at briterne »ingen ide har om, hvordan og hvornår, Storbritannien forlader EU, eller om vi overhovedet vil forlade unionen. Hvilken ynkelig forestilling det er, vi præsenterer verden for«.

Ser gerne en no deal

Modsat et flertal i parlamentet, der har stemt nej til at forlade EU uden en aftale, det såkaldte no deal-scenarie, ser The Sun ikke denne mulighed som en dårlig løsning.

»Medlemmer af parlamentet synes at lide under den vildfarelse, at landet er bange for en No Deal Brexit og vil undgå den for enhver pris«.

»Det er sandt, der er mange magtfulde forretningsfolk, der har det på den måde. Det er i flere tilfælde de samme folk, som for tyve år siden sagde til os, at det ville være en national katastrofe, hvis vi ikke gik med i euroen«.

Et andet EU-kritisk medie, The Daily Express, kalder i en overskrift den seneste udvikling for »demokratiets sorteste time«.

»I dag (fredag, red.) klokken 23 skulle Storbritannien have været befriet fra EU’s snærende bånd, men efter 1.009 dages overvejelser har medlemmerne af parlamentet ikke formået at respektere valgresultatet«, skriver avisen på sin forside.

På forsiden af avisen Daily Mail begræder man, at parlamentet ikke blev enige om en aftale og skyder skylden på oppositions- og Labourleder Jeremy Corbyn samt de mest indædte ’brexiteers’, altså tilhængere af at forlade unionen.

Avisen sammenfatter situationen med følgende overskrift: »Brexit-bedraget«.

Nordirland frygter historiens dom

Et helt afgørende problem i brexitforhandlingerne har været spørgsmålet om grænsen mellem Nordirland og Irland. Nordirland forlader EU sammen med resten af det britiske fællesskab, mens Irland fortsat vil være medlem af EU. Dermed opstår der en ydre grænse til det europæiske fællesmarked mellem de to lande.

En del af Theresa Mays aftale gik ud på at lade Nordirland fortsat følge visse EU-regler - som det eneste land i Storbritannien - og samtidig give EU vetoret i forhold til, hvornår denne aftale eventuelt skulle ophæves.