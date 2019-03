Medie: Formodet gerningsmand i New Zealand klager over sine forhold i fængslet

Fængelsmyndighederne bekræfter, at han ikke har de rettigheder, som normalt gælder for fanger.

Den 28-årige mand, som politiet i New Zealand har fængslet for at stå bag terrorangrebet tidligere på måneden, mener ifølge det new zealandske medie Stuff, at han har fået frataget sine basale rettigheder i fængslet.

En kilde i landets kriminalforsorg siger søndag til Stuff, at manden har indgivet en formel klage over at være blevet nægtet besøg og foretage telefonopkald.

Ifølge de normale regler har fanger ret til fysisk udfoldelse, sengetøj, ordentlig kost, et besøg om ugen, lægebehandling og adgang til mail og telefon.

Men ifølge Stuff kan reglerne fraviges, hvis bl. a. hensyn til sikkerhed nødvendiggør det.

»Han er under konstant observation og i isolation. Han får ikke det, man normalt som minimum er berettiget til. Så ingen telefonopkald og ingen besøg«, siger kilden i Kriminalforsorgen til Stuff.

Topsikret fængsel

Ved terrorangrebet på de to moskéer i Christchurch omkom 50 mennesker, men foreløbig er den formodet gerningsmand kun blevet sigtet for at have begået mord på én person. Det er usikkert, om anklagemyndigheden vil beslutte at tiltale ham for terror.

Efter at den 28-årige mand 16. marts var blevet fremstillet i det første retsmøde, blev han fløjet fra Christchurch til Auckland, hvor han nu sidder i Paremoremo-fængslet, der er landets mest topsikrede fængselsanstalt.

En talsmand for kriminalforsorgen bekræfter over for Stuff, at den 28-årige mand ikke har adgang til tv, radio og aviser, og at han også nægtes besøg. Talsmanden afviser dog at kommentere hans angivelige klage med henvisning til fængselspersonalets sikkerhed.

Bill Hodge, der er juraekspert på Auckland University, siger til Stuff, at klagen fra den formodet gerningsmand kan være velbegrundet.

»Loven gælder selv i fængslet. Han har krav på den samme beskyttelse efter reglerne som andre fanger«, siger han.