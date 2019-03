Arabiske lande vil have FN-resolution mod USA's Golan-skridt

Arabiske ledere advarer andre lande mod at følge USA og præsident Donald Trump i beslutningen om at anerkende Israels suverænitet over Golanhøjderne

Det fremgår af en udtalelse fra det arabiske topmøde i Tunesiens hovedstad søndag.

De arabiske ledere vil gå til FN's Sikkerhedsråd for at forsøge at få vedtaget en resolution imod den amerikanske beslutning, lyder det videre.

FN's Internationale Domstol, ICJ, vil ligeledes blive bedt om at give sin vurdering 'af det ulovlige og ugyldige ved USA's anerkendelse' af det strategisk vigtige højdedrag.

Mandag underskrev Trump et dekret, hvor USA anerkender Israels suverænitet over Golanhøjderne.

Det vakte vrede i Syrien og flere nabolande.

Både FN og EU har erklæret, at deres holdning til Golanhøjdernes status ikke har ændret sig.

»På linje med folkeretten og FN's Sikkerhedsråds resolution 242 og 497 anerkender EU ikke israelsk suverænitet over de besatte Golanhøjder, erklærede udenrigschef Federica Mogherini på vegne af EU-medlemslandene.

ritzau