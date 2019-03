Tre døde i flystyrt - og to mere i kollision med politibil

En pilot og to passagerer er søndag dræbt i et flystyrt syd for den tyske storby Frankfurt, hvor et lille privat passagerfly styrtede ned på en aspargesmark.

Det oplyser tysk politi.

Flyet, der havde plads til seks mennesker, forulykkede ved landsbyen Erzhausen. Brudstykker af flyet var spredt ud over en radius på 20 meter.

Der ligger en lille lufthavn ved Egelbach ikke langt fra ulykkesstedet. Tilsyneladende var flyet på vej hertil.

Kort efter, at flyet var styrtet ned, omkom yderligere to personer i et frontalt sammenstød med en politibil under udrykning, der var på vej til ulykkesstedet.

Sammenstødet skete få kilometer fra det sted, hvor flyet var styrtet ned. Ifølge de foreløbige oplysninger var en personbil ved at overhale en anden bil og kørte derpå frontalt ind i politibilen.

De to omkomne befandt sig i den anden bil. I politibilen kom tre mennesker til skade. Det er ikke oplyst, hvor alvorlige deres skader er.

Det russiske nyhedsbureau Tass skriver, at en af de dræbte er en af Ruslands rigeste kvinder.

Flyselskabet S7, der står for mange indenrigsafgange i Rusland, skriver i en meddelelse, at selskabets medejer Natalia Fileva er omkommet i ulykken i Tyskland.

Det er endnu uklart, hvad der var skyld i flystyrtet.

ritzau