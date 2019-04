Theresa May holder langvarigt regeringsmøde om brexit tirsdag

Den britiske regering vil tirsdag holde to lange kabinetsmøder. Møderne om brexitkrisen vil i alt vare fem timer, siger en regeringskilde.

De særlige møder efterfølges af et traditionelt møde med premierminister Theresa May og hendes nøgleministre.

Storbritannien er bare to uger fra et såkaldt hårdt brexit, hvor landet udtræder af EU-samarbejdet uden overgangsperiode eller rum til omstilling.

Parlamentet skal mandag holde en anden runde af afstemninger om alternative brexit-muligheder.

En stribe forslag til løsninger ventes drøftet og bragt til afstemning mandag ved samme metode, som blev anvendt i parlamentet i onsdags, hvor i alt otte forslag var til afstemning. De blev alle stemt ned.

I den første runde var et forslag om en toldunion med EU et af de mest populære forslag, selv om det også blev nedstemt med et knebent flertal.

Desuden synes der at være stigende støtte til udskrivning af en ny EU-folkeafstemning.

May har udelukket begge disse muligheder, men hendes egen brexitaftale med EU er blevet forkastet i parlamentet tre gange.

Andre mulige forslag, som kan komme til afstemning, er ifølge mediet Politico: En ny formulering af den såkaldte bagstopper vedrørende den irske grænse, at forlade EU den 19. maj med en ny aftale, at forlade EU uden aftale den 12. april, at søge optagelse i EFTA og EØS-aftalen.

Oprindeligt skulle Storbritannien træde ud af EU 29. marts, men har siden fået udskudt exitdatoen til 12. april.

Der var mandag appeller til politikerne om at indgå et kompromis fra topchefen i Siemens i Storbritannien. Jürgen Maier. Han advarede om, at det politiske kaos var ved at gøre briterne til grin i EU.

Mays talsmand, James Slack, siger, at premierministeren forstår, at erhvervslivet ønsker sikkerhed.

ritzau