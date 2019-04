Nyt drama ved Mexicos grænse Trump stopper bistandshjælp til Mellemamerika

USA’s præsident, Donald Trump, besluttede i weekenden at stoppe al bistandshjælp til de tre mellemamerikanske lande Guatemala, El Salvador og Honduras. Han truede desuden med at lukke grænsen til Mexico i denne uge. Det sker, samtidig med at en ny karavane med tusindvis af fattige migranter fra netop de tre lande bevæger sig til fods gennem Mexico for at søge lykken i USA.

»Mexico gør intet for at forhindre strømmen af illegale flygtninge, der vil ind i vores land. De snakker bare, men de handler ikke. Honduras, Guatemala og El Salvador tager bare vores penge, men de gør heller ikke noget«, sagde Trump til pressen.

Udenrigsminister Mike Pompeo meddelte søndag, at den endnu ikke udbetalte bistandshjælp fra 2017 og 2018 til de tre små lande bliver tilbageholdt med omgående virkning. Det drejer sig om tilsammen knapt 5 mia. kr. til en række programmer, der blev bevilget under præsident Barack Obama i 2016 til at skabe udvikling og dermed tilskynde folk til at blive hjemme.

Migrationen fra de tre lande har nået nye højder som følge af fattigdom, mangel på muligheder og ikke mindst vold fra de mange bander, de såkaldte maras, der hærger landene. Mange forældre flygter over hals og hoved for at undgå, at deres teenagebørn under dødstrusler tvinges til at lade sig indrullere i banderne. Svage retssystemer magter ikke at dæmme op for volden.

Ny karavane på vej

Der er trængsel ved grænsen til USA, hvor februar måned blev den travleste i 12 år for grænsevagterne ifølge det amerikanske Department for Homeland Security, der meddelte, at man i den pågældende måned anholdt 76.000 overvejende mellemamerikanske migranter, som forsøgte at krydse grænsen illegalt. Samtidig er en ny karavane af migranter fra Mellemamerika på vej til fods gennem Mexico med kurs mod USA.

Men Trumps måde at løse migrationspresset på har mødt skarp kritik fra eksperter og organisationer, der arbejder med migranter. De mener, at man bør løse problemet ved at stimulere økonomien i de tre lande og skabe arbejdspladser og stærke institutioner.

Senator Dick Durbin fra Det Demokratiske Parti har netop som medlem af en større delegation besøgt Guatemala, El Salvador og Honduras og er helt uenig i regeringens politik.

»Det er hovedløst at stoppe hjælpen. Vi bør koncentrere os om, hvad der sker i Mellemamerika, hvor tre lande er ved at falde fra hinanden lige for øjnene af os. Det er derfor, de desperate mennesker kommer til USA. At stoppe bistandshjælpen løser i hvert fald ikke problemet«, sagde Durbin til NBC.

Til The Washington Post siger USA’s tidligere ambassadør i Honduras Jim Nealon, at Trump ikke har fattet, hvordan bistandshjælp fungerer, og at hjælpen overhovedet ikke går til de regeringer, præsidenten kritiserer for at være passive, men derimod til uafhængige organisationer.

Trumps skridt synes også at stå i kontrast til hans egen regerings anstrengelser for at finde løsninger. Bare i sidste uge var ministeren for national sikkerhed, Kirstjen Nielsen, i Honduras, hvor hun underskrev, hvad hun selv betegnede som en historisk aftale med repræsentanter for de tre lande om at bearbejde »de underliggende rødder til migrationskrisen«.

Fredag mødtes Nielsen også med Mexicos indenrigsminister, Olga Sánchez Cordero, blot få timer før Trump i en lang række tweets truede med at lukke hele grænsen mellem de to lande »medmindre Mexico omgående – og jeg mener omgående – tager skridt til at stoppe migranterne«, sagde han.

Trump gik til valg på at bygge en mur betalt af Mexico langs grænsen. Da USA’s Kongres nægtede at bevilge pengene til muren, gennemførte han den længste nedlukning af dele af staten i USA’s historie og erklærede national nødsituation ved grænsen. En total lukning af grænsen vil true både samhandel og turisme, der ifølge US Census Bureau sidste år udgjorde 612 mia. dollars.

Trumps trusler kom, dagen efter at Mexicos præsident, Andrés Manuel López Obrador, bedyrede, at hans regering gør, hvad den kan, for at stoppe menneskesmugling.

»Vi arbejder virkelig hårdt på at hjælpe. Vi ønsker bestemt ikke en konfrontation med USA’s regering«.

Den mexicanske udenrigsminister, Marcelo Ebrard, var derimod knap så diplomatisk og reagerede vredt på truslerne fra Washington.

»Mexico reagerer ikke på trusler. Vi er en fremragende nabo«, sagde han. »Bare spørg den halvanden million amerikanere, der har valgt at gøre Mexico til deres hjem«.