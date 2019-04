Krisen forværres i britisk politik efter nye Brexit-afstemninger: Nej, nej, nej og nej!

Det lykkedes ikke de britiske parlamentarikere at finde en vej ud af dødvandet, da de mandag aften holdt vejledende afstemninger om alternativer til Theresa Mays skilsmisseaftale med EU.

Alle 4 forslag blev forkastet af et flertal af parlamentarikerne.

Dermed tegner der sig fortsat ikke noget flertal for nogen som helst løsning på den største politiske krise i Storbritannien i flere generationer. Med mindre Theresa May inden 12. april finder et flertal for en vej frem, forlader Storbritannien EU uden en aftale 12. april.

Et af de 4 forslag var fremsat af den konservative parlamentariker Nick Boles, som er fortaler for en såkaldt Norge-model, hvor Storbritannien er tæt knyttet til EU efter skilsmissen med fortsat adgang til det indre marked.

Forslaget blev stemt ned med 282 stemmer mod 261.

En tydeligt berørt Nick Boles annoncerede i den efterfølgende debat, at han vil trække sig som konservativ parlamentariker.

»Jeg erkender, at jeg har fejlet. Jeg har først og fremmest fejlet, fordi mit parti afviser at indgå kompromis. Jeg kan beklageligvis ikke længere repræsentere dette parti«, sagde Nick Boles med dirrende stemme.

En overrasket partifælle råbte spontant:

»Nej, du må ikke gå, Nick«.

I am resigning the Conservative whip with immediate effect. The Conservative Party has shown itself to be incapable of compromise so I will sit as an Independent Progressive Conservative. — Nick Boles MP (@NickBoles) April 1, 2019

De øvrige tre forslag om deltagelse i toldunion efter Brexit, om en ny folkeafstemning om en eventuel Brexitaftale, og om en nødplan til at undgå at forlade EU uden en aftale, blev stemt ned med henholdsvis 276-273, 292-280 og 292-191.

Fjerde gang er lykkens gang?

Brexitminister Stephen Barclay oplyste efter afstemningen, at regeringen tirsdag mødes for at enes om en vej frem.

Ifølge britiske medier agter Theresa May at sætte skilsmisseaftalen til afstemningen for fjerde gang senere i denne uge.

Hvis ikke Theresa Mays aftale får opbakning, skal Storbritannien inden 12. april fremlægge en troværdig køreplan, som begrunder en yderligere udskydelse af Brexit. Og en sådan udskydelse vil kræve, at Storbritannien afholder valg til EU-parlamentet 23.-26- maj ligesom de øvrige medlemslande.

»Dette hus har igen og igen afvist at forlade EU uden en aftale, ligesom det har afvist slet ikke at forlade EU. Derfor er eneste mulighed at finde en vej, som tillader Storbritannien at forlade EU med en aftale«, sagde Brexitminister Stephen Barclay sent mandag aften.

Oppositionsleder Jeremy Corbyn foreslog, at parlamentet allerede onsdag forsøger sig med nye vejledende afstemninger.

Selv hvis der skulle vise sig et flertal for et alternativ til Theresa Mays skilsmisseaftale i parlamentet, løser det ikke nødvendigvis krisen. Afstemningerne er kun vejledende, og Theresa May har allerede i sidste uge erklæret, at hun ikke ville føle sig bundet af resultaterne.

De vejledende afstemninger kan imidlertid godt få stor betydning for Brexitprocessen. Hvis der på et tidspunkt inden 12. april viser sig ikke bare et flertal for et alternativ, men også en majoritet, så vil det være svært for Theresa May at sidde overhørigt.

Theresa May kan også bruge de vejledende afstemninger til at presse sine EU-skeptiske partifæller til at stemme for skilsmisseaftalen med EU. Hun kan henvise til, at næsten 300 parlamentsmedlemmer af 650 kan finde på at stemme for en blødere Brexitmodel, og at det kan blive alternativet, hvis hendes aftale falder endegyldigt.

Da aftalen var til afstemning første gang, blev den stemt ned med 230 mandater. Anden gang var det 149, og fredag i sidste uge var tallet faldet til 58.

Theresa May har i Brexitprocessen været meget styret af at holde sammen på det konservative regeringsparti. Opgaven er svær, som mandagens opsigelse - den fjerde i år - vidner om.

Theresa May er under hårdt pres fra begge Brexitfløje i partiet. I følge britiske medier har op mod 175 konservative parlamentsmedlemmer, herunder flere regeringsmedlemmer, skrevet breve til premierministeren, som opfordrer hende til at gå efter et Brexit uden en egentlig skilsmisseaftale.









OPDATERES