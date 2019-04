Dagens store spørgsmål i britisk politik: Hvad skal der ske nu?

Svaret er ikke til at finde nogensteds i Westminster. Britisk politik er stridbar, de folkevalgte er splittede og regeringen er rådvild. Et maratonmøde i regeringen skal finde en vej ud af moradset.

Fire afstemninger om mulige løsninger på briternes problemer med at finde ud af, hvordan deres Brexit skal foregå.

Fire forkastede forslag. Og en premierminister, der må lede efter svaret på det store spørgsmål i britisk politik: Hvad nu?

Her til formiddag mødes Theresa May med sin regering til et møde, der på forhånd er afsat fem timer til. De første tre timer skal de kunne tale helt frit, så der er embedsmændene holdt uden for døren, skriver avisen The Times.

Men hverken The Times eller andre kan give noget meningsfuldt bud på ’Hvad nu?’-spørgsmålet.

Avisen peger på, at May kan træde tilbage, at hun kan gennemføre en tillidsafstemning i parlamentet for at vinde opbakning blandt de folkevalgte, og at det i yderste konsekvens kan ende med et nyvalg.

Tiden går – og måske får Mays aftale endnu en tur

Efter gårsdagens møde i parlamentet, hvor flertallet af de folkevalgte hamrede løs på nej-knapperne under afstemningerne, har hun nu serveretten i det drama, Brexit har udviklet sig til at blive.

En sidste mulighed er, at hun endnu en gang forsøger at få parlamentet til i en eller anden form at stemme ja til hendes Brexit-aftale med Bruxelles. Den har lidt nederlag ved tre parlamentsafstemninger.

Om lidt siger kalenderen 12. april. Når klokken bliver 23.00 står briterne til at forlade EU, sådan som det ser ud i øjeblikket. Kan May ikke levere noget, der i det mindste tager sig ud som et fremskridt i udsigterne til en aftale, så er det tvivlsomt, om datoen kan udskydes, når de øvrige EU-ledere mødes den 10. april. For hvad skal det nytte, parlamentspolitikernes optræden og indædte uenighed taget i betragtning?

Hvad der kommer til at ske, får vi at vide senere i dag, når mødet i Downing Street nummer 10 er ovre.