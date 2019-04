Whistleblower i Det Hvide Hus afslørede Trump – og så tog hun tilbage på arbejde

»Som I nok kan forestille jer, er jeg ekstremt nervøs for, hvordan folk på mit arbejde vil behandle mig«.

Sådan skrev Tricia Newbold i en mail til avisen The Times mandag morgen, da hun var på vej til sit arbejde i afdelingen for personalesikkerhed i Det Hvide Hus.

Få timer tidligere var Tricia Newbolds afsløring af Trump-administrationens sikkerhedsbrud kommet frem for offentligheden.

Ifølge Newbold er højtstående medarbejdere gået imod sikkerhedsfolk og har givet mindst 25 personer adgang til Det Hvide Hus, selv om de på papiret ikke burde kunne få det.

Det er ikke første gang, at den 39-årige medarbejder lægger sig ud med lederne i Det Hvide Hus.

Whistlebloweren Tricia Newbold har arbejdet med sikkerhedsgodkendelser i 18 år, både under demokratiske og republikanske præsidenter.

Men efter Trump kom til magten, oplevede hun efter eget udsagn, at der blev slækket mere og mere på sikkerhedsprocedurerne i afdelingen. Hun gik derfor til sin daværende chef, Carl Kline, og fortalte ham, at han overskred protokollen på arbejdspladsen – og blev efter eget udsagn gengældt med personlig diskrimination og suspendering.

Men selv om Tricia Newbold var nervøs for, hvordan kollegaerne ville tage imod hende, var hun ikke bange for at fortælle sine medarbejdere om de misforhold, hun har set. Det siger kilder tæt på hende ifølge The Times.

»Hun var ikke ude efter ballade«, siger Newbolds advokat, Edward Passman, ifølge The Times.

»Og hun var ikke ude efter at gå ud i offentligheden med det. Men hun var trængt op i en krog, og hun gjorde, hvad hun var nødt til at gøre«, siger han.

Diskrimineret for dværgvækst

Efter whistlebloweren Tricia Newbold flere gange havde gjort sin daværende chef Carl Kline opmærksom på sikkerhedsbrud i Det Hvide Hus, oplevede hun, at Kline »gjorde gengæld« ved at diskriminere hende på grund af hendes højde. Newbold har en sjælden form for dværgvækst, og hun fortæller, at Kline i december 2017 bevidst begyndte at flytte dokumenter hen på høje hylder, så hun ikke kunne nå dem.

Den måned hyrede Newbold en advokat, Edward Passman. Og i efteråret 2018 indgav hun en klage om, at Carl Kline havde diskrimineret hende.

Da hun i januar 2019 blev sendt hjem i to uger uden løn, var det hendes første suspendering i de 18 år, hun har arbejdet i Det Hvide Hus. Den officielle årsag gik blandt andet på, at Newbold ikke havde fulgt instruktioner og havde trodset sin tidligere chef, Carl Kline.

Den sikkerhedsansvarlige chef afviste, at Newbolds suspendering havde noget med klagen mod Kline at gøre.

Newbolds advokat var dog af en anden overbevisning.

»Det er uden tvivl gengældelse for hendes whistleblowering«, sagde advokat Edward Passman til NBC News i januar.

Tricia Newbold sagde til NBC, at hun var helt sikker på, at suspenderingen var uberettiget.

»Jeg er også sikker på, at jeg ikke har gjort noget galt. Hver beslutning, mit team og jeg har taget, har altid været i De Forenede Staters bedste interesse. Man kan ikke gå på kompromis med personlige identificerbare oplysninger eller følsomme oplysninger«, sagde Newbold.

Whistlebloweren Tricia Newbold har nu søgt om officiel beskyttelse, efter hun gik til Kongressen med oplysninger om de mindst 25 konkrete sikkerhedsbrud, som efterfølgende er kommet frem i offentligheden.

»Jeg føler, at det her er mit sidste håb for at bringe integriteten tilbage i vores afdeling«, sagde Newbold ifølgte The Times til Kongressen.

Det Hvide Hus har ikke ønsket at kommentere sagen i de amerikanske medier.