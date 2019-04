USA's Højesteret til dødsdømt: Du har ikke ret til at dø uden smerte

En drabsdømt har fået nej til at undgå den henrettelsesmetode, der kan betyde, at han drukner i sit eget blod.

For 22 år siden modtog Russell Bucklew en dom for drab.

I dag sidder han på dødsgangen i Missouri, hvor han netop har fået den amerikanske højesterets ord for, at han ikke har nogen ret til at få en smertefri død.

Forfatningen forbyder »grusomme« henrettelsesmetoder, men det betyder ikke, at fangen garanteres en smertefri død, fastslår retten i sin kendelse.

Loven »har aldrig været ment som en garanti mod smertefri død til dømte. Det er en luksus, andre ikke har nogen garanti for, heriblandt de fleste ofre for drab eller dødsvold«, fremhæves det i afgørelsen.

Risikerer at drukne i sit eget blod

Bucklew har forsøgt at hindre, at han får dødssprøjten med henvisning til, at han på grund af sygdom risikerer at blive af voldsomme smerter, når giften begynder at virke. Han frygter, at han på grund af knuder i halsen riskerer at kvæles i sit eget blod – en død, der kan tage adskillige minutter – når giftstoffet sprøjtes ind i blodårerne.

Der er større ting på spil end at sikre, at henrettelser følger tidsplanen. Sonia Sotomayor

Rettens flertal afviser hans påstand og lægger ikke skjul på, at det anser hans indsigelse som et sidste øjebliksforsøg på at sinke henrettelsen.

»Selv om han har været på dødsgangen siden 1999 og myndighederne havde fastsat henrettelsesdatoen, ventede han til 15 dage før med at bede om en afgørelse. Han rejste kravet ti dage før henrettelsen og bad om en ikke-tidsbestemt udslættelse«.

Beskyldes for at forsøge at forhale dødsdagen

Den dødsdømte ville ifølge Højesteretskendelsen til at begynde med ikke foreslå nogle alternativer til den pentobarbital-giftsprøjte, han forsøgte at undgå, men endte med at pege på muligheden for henrettelse ved brug af kvælstofgasser - et forslag, der betød, at underretten udsatte henrettelsen for at give ham mulighed for at undersøge, om det var en brugbar og ikke mindst smertefri metode.

Flere dommere gik imod kendelsen.

»Der er større ting på spil end at sikre, at henrettelser følger tidsplanen«, mener den liberale dommer Sonia Sotomayor i sin dissens.

Voldtog ekskæreste og dræbte hendes ven

I dag er Russell Bucklew 50 år. For 23 år siden dukkede han op, da hans ekskæreste besøgte en anden mand.

Buckley skød manden, prøvede at ramme kvindens børn, da de forsøgte at løbe væk og fangede sin ekskæreste, som han voldtog. Da politiet kom til stedet, sårede han en betjent under en skudduel.

Senere havde han held til at stikke af fra fængslet og opsøge ekskærestens mor, som han angreb med en hammer.