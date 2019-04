Status på Brexit: Forstå briternes mulige veje ud af EU

Udskriver May et parlamentsvalg? Hvad taler for og imod en toldunion, som kun manglede få stemmer for at nå et flertal ved afstemningerne i aftes? Eller kan briterne få en ny Brexit-afstemning? Vi søger svarene.

Det fyger med muligheder og umuligheder i den britiske debat om, hvordan Storbritannien skal komme ud af EU. Mandag aften blev de såkaldt vejledende forslag, som kan fremsættes af alle sider af parlamentet, alle stemt ned – muligvis kommer de til afstemning igen. Men hvad taler for og imod de forskellige løsninger, der er på bordet?

Toldunion

Forslaget om en toldunion mellem Storbritannien og EU blev stemt ned med stemmerne 276 mod 273, da parlamentet mandag aften stemte om fire vejledende forslag. Dermed var det det forslag, som var tættest på at opnå et flertal - vel at mærke et flertal, som premierminister Theresa May ikke er forpligtet til at handle på.

»En toldunion vil betyde et blødere Brexit og vil være den løsning, der er mindst problematisk for EU i de videre forhandlinger«, siger Simon Usherwood, der er ph.d i britisk politik med speciale i EU-modstand ved Surrey University.

Men det er også en løsning, som mange af de parlamentsmedlemmer, der ønsker at blive i EU , i aftes stemte imod, fordi det trods en blødere model stadig er et Brexit.

At briterne ville træde ud af EU’s toldunion var en af de såkaldt røde linjer, som Theresa May satte ved begyndelsen af forhandlingerne med EU: Briterne ville selv forhandle sine fremtidige handelsaftaler. Toldunionen indebærer, at importerede varer fra ikke-EU-lande pålægges en fælles toldsats, og at EU-landene samarbejder som én fælles myndighed.

I forhold til det helt store problem, det irske backstop, som skal forhindre en hård grænse mellem Irland og Nordirland, løser en toldunion kun en del af problemet. Der ville med denne model stadig være brug for et handelsforhold mellem EU og Storbritannien, som er tæt nok til, at man kan undgå regulering på grænsen mellem Nordirland og EU.

Ny folkeafstemning om Brexit

En ny folkeafstemning om Brexit var også til afstemning, men blev stemt ned med stemmerne 292-280 - dermed var det den model, der efter toldunionen lå nærmest et flertal.

Hvis May skulle beslutte at sende aftalen ud til de britiske vælgere, ville de britiske parlamentarikere være tvunget til at give op og vise, at de ikke har været i stand til at finde en fælles løsning. Men de ville også være bekymrede for, hvordan udfaldet af afstemningen vil se ud.

»På den positive side ville det jo levere en løsning. Man ville have et begrænset antal muligheder at vælge imellem, og der kunne komme et flertal for en af dem«, siger Simon Usherwood. Men der er flere udfordringer ved en ny afstemning – skulle valgdeltagelsen eksempelvis vise sig at være lavere end ved den første afstemning i 2016, kan det sætte spørgsmålstegn ved legitimiteten.

På EU’s side ville der ikke umiddelbart være et problem, hvis briterne skulle til stemmeurnerne igen.

»Bare der kommer en form for løsning«, påpeger Usherwood.

Norge +

Den såkaldte Norge-model blev stemt ned med stemmerne 282 mod 261. Modellen er en løsning, hvor briterne forbliver tæt knyttet til EU efter skilsmissen med adgang til det indre marked. Som løsningen med en toldunion mellem EU og briterne, er det et blødere Brexit, men stadig et Brexit, som remainerne ikke vil stille sig bag, fordi de stadig går efter at holde Storbritannien i EU.

»For de konservative udgør modellen et problem i forhold til at holde sammen på partiet«, siger Simon Usherwood og peger på, at den konservative Nick Bowles, som fremsatte forslaget, umiddelbart efter at det i aftes var blevet stemt ned, valgte at trække sig fra partiet.

Set med EU’s briller er ulempen ved forslaget, at det vil involere ændringer i den måde frihandelssamarbejdet i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS, mellem EU-landene og Norge, Lichtenstein og Island fungerer.

Til gengæld har modellen den store fordel, at den vil gøre det irske backstop overflødigt, fordi handelsrelationerne i det store og hele vil forblive som de er i dag.