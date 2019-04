Valg til Knesset: Fredens stærkeste fan lægges for had af Israels dominerende højrefløj

Mossi Raz ville tidligere have været en israelsk rollemodel. I dag lægges hans ønske om fred med palæstinenserne for had af landets dominerende højrefløj. Men han håber, at valget om en uge kan give freden en chance.

Ingen diplomater siger det højt. Kun bag lukkede døre. Men hvis de kunne vælge til det israelske valg 9. april, ville de europæiske regeringer og EU godt nok gerne se en politiker à la Mossi Raz og borgerretspartiet Meretz som vinder.

Vi mener, at Israel bruger sin overmagt mod de magtesløse... Mossi Raz, politiker

Han er og ligner en klassisk israeler blandt de hippe: Solbrændt, klædt i jeans og gerne i poloshirt. En mand, der ser ud til at tage sine kilometer i løbesko. Og kernen i Raz’ program er just, hvad Europas regeringer ville ønske: »Retfærdighed – mellem os og palæstinenserne. Og i vores eget samfund«.

Han og Meretz står for nærmest alt, hvad EU-kredsen anbefaler: Et stærkt forsvar for demokrati, borgerrettigheder, lighed for kvinder og mænd, religiøse, ikke-religiøse og forskelligt religiøse. Raz og hans parti taler for et socialliberalt velfærdssamfund, forsoning med palæstinenserne og dertil, hvad de europæiske regeringer har med i deres hedeste drømme: Han og Meretz er varme fortalere for et kompromis, der giver plads til en palæstinensisk stat side om side med Israel.

Men ikke engang Mossi Raz selv tør håbe, at borgerretspartiet bliver vinder af valget, som kan føre til en afslutning af højrefløjens og den korruptionsanklagede Benjamin Netanyahus greb om magten.

Det parti, Mossi Raz repræsenterer i Knesset, svarer til en blanding af Det Radikale Venstre og Alternativet. Partiet ville være ovenud lykkeligt for 10 pct af stemmerne – men bare halvdelen vil være acceptabelt. Problemet er, at det, som Meretz – og de europæiske regeringer – har fokus på, ikke er det samme, som optager de israelske vælgere.

EU-regeringerne vil have fredsaftaler og en palæstinensisk stat. Israelerne tvivler i stort tal på begge dele.

»I USA sagde Clinton: »It’s the economy, stupid«. Alt handler i bund og grund om økonomi. Men sådan er det ikke i Israel«, mener Mossi Raz. »Her er det hadet til palæstinenserne og en fredsløsning, der er al tings omdrejningspunkt. Det bygger på frygt for Israels sikkerhed og synet på alle palæstinensere som terrorister. Men hadet retter sig imod den såkaldte venstrefløj, altså sådan nogle som os, mod medierne og mod de intellektuelle«.

»Det er ren trumpisme, der hersker i Israel, ren populisme«, siger Raz. »Det er også Le Pen og de andre højrefløjspopulister i Europa om igen. De giver indvandrere, flygtninge og medier skylden for alle ulykker. Her er det journalister og intellektuelle fredstilhængere, der hænges ud. Og de fleste medier i Israel bidrager til dette spil«.

Israels økonomi eller øvrige velbefindende er heller ikke, hvad der optager Israels vigtige samarbejdspartnere i Europa. De er primært optaget af at få afsluttet konflikten mellem israelere og palæstinensere og få lagt låg på en eksplosiv konflikt.

Hvor kommer så Meretz ind?

Det er partiet, som højlydt siger, hvad Europa gerne vil høre, og hvad de fleste israelere ikke orker at beskæftige sig med.

»Vi siger til israelerne, hvad de ikke ønsker at høre«, siger Mossi Raz på en cool café i Tel Aviv.

»Det er vores opfattelse af, at besættelsen af de palæstinensiske områder må stoppe«, siger Raz.

»Mange israelere mener, at vi taler fjendens sag, når vi taler for opgivelse af bosættelser og de besatte områder. Uanset om vi siger, at besættelsen strider imod international lov, eller om vi siger, at den slet ikke tjener Israel, så får vi at vide, at vi er pro-palæstinensiske, ikke pro-israelske«.

»Vi mener, at Israel bruger sin overmagt mod de magtesløse. Men det er ikke sådan, de fleste israelere føler. Og de vil ikke høre, hvad vi gør mod den anden side, men om hvad den anden side gør mod os«.

Man kan sammenligne det med at gå til en fodboldkamp, mener Raz.

»Du får ikke meget velvilje ud af at sige til dommeren, at der bliver begået en fejl på dit eget hold. Det er sådan, det bliver hørt, når Meretz klager over Israels besættelse. Derfor er vi ikke populære«.

Demokratisk patriot

Ingen kan påstå, at Raz ikke er en patriot i det israelske samfund, hvor loyalitet over for staten er en forudsætning for at blive taget alvorligt af vælgere. Som ung meldte han sig frivilligt til at være faldskærmssoldat. Han tjente i en elite-enhed, også i krig, og har siden arbejdet som social aktivist og leder i fredsbevægelsen – og er nu medlem af Knesset.

I dag forsøger højrefløjen og bosættere ifølge Raz at erstatte venstrefløjen som samfundets avantgarde samt at blive dominerende i militæret og samfundets top. Fred er ikke et begreb eller en ambition, der generelt tager kegler i opinionen. Det bliver snarere miskendt og tillagt naivitet.

Meretz’ retfærdighed handler om fred, om beskyttelse af borgerrettigheder og om sikkerhed for både israelere og palæstinensere.

Det regerende Likud-partis opfattelse af retfærdighed handler om at modstå en opgivelse af Vestbredden. Om at forsvare de israelske bosættelser. Og om parathed til at reagere hurtigt og voldsomt på palæstinensisk terror.

»Vi siger, at palæstinenserne også har rettigheder, inklusive menneskerettigheder. Det opfattes af højrefløjen som at tale palæstinensernes sag«, siger Raz.