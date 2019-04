Tyrkiets stærke mand viser for første gang store svaghedstegn: Længe så Erdogan ud til at tage valgsejren i Istanbul. Men så begyndte oppositionen at hale drastisk ind

Recep Tayyip Erdogan gjorde selv lokalvalget til et eksistensspørgsmål.

Selv om Tyrkiets præsident ikke stod på stemmesedlen, holdt han op til weekenden flere valgmøder om dagen, og han fortalte sine tilhængere, at »hvis vi taber Istanbul, så taber vi Tyrkiet«.

Da stemmerne i Tyrkiets største by søndag aften begyndte at blive talt op, strøg borgmesterkandidaten fra Erdogans nationalkonservative regeringsparti AKP frem, som han og hans forgængere havde gjort ved valg gennem 25 år, og erklærede sig som vinder. Men så skete der noget uventet. Oppositionen begyndte at hale ind. Da den var ved at overhale, stoppede det regeringstro nyhedsbureau Anadolu sin rapportering fra optællingen.

Så fulgte 12 timers tavshed.

I hovedstaden Ankara fulgte Özgür Ünlühisarcikli, der leder den amerikanske tænketank German Marshall Funds kontor i byen, med på sin mobiltelefon. Han fandt forløbet »mistænkeligt«.

»Fordi der var komplet tavshed fra offentlige kontorer i 12 timer, var der enorm bekymring i samfundet for, at det kunne være et forsøg på at manipulere valget«, forklarer han.

I Danmark fulgte Mehmet Ümit Necef, der er lektor ved Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet, også med. Han kunne ikke sove. Han så de regeringstro medier fejre AKP’s sejr, mens neutrale kommentatorer på de færre neutrale medier spurgte, hvad der dog foregik.

»Det var pinligt. Skandaløst«, siger Mehmet Ümit Necef.

I det sekulært nationalistiske oppositionsparti CHP var man stærkt bekymret for, at AKP ville manipulere valget, siger Ilayda Kocoglu, der er vicepræsident for Istanbul-afdelingen af CHP, til avisen The New York Times. Hun fortæller, at hun og andre sov natten til mandag oven på sække af stemmesedler.

Klokken 11 søndag aften lokal tid gik Erdogan ud på AKP-hovedkvarterets balkon i hovedstaden Ankara, som han har for vane at gøre, når han har vundet et valg, men denne gang var budskabet dobbelt. Han erklærede overordnet sejr og maksimerede valgresultatet til 52 procent ved at lægge det ultranationalistiske alliancepartner NHP’s syv procent oven i AKP’s 45 procent, men han indrømmede også nederlag i nogle byer.

Hvis Recep Tayyip Erdogan i et par skæbnesvangre timer overvejede valgmanipulation, valgte han til sidst at lade demokratiet tale. Özgür Ünlühisarcikli peger på oppositionens systematik og frygten for protester fra ind- og udland som mulige udslagsgivende faktorer.

Erdogans stadig mere hårdhændede regime bliver af mange kritikere kaldt imperialistisk, men hans autoritet kommer fra stemmeurnerne.

Oppositionen vandt store byer

Tirsdag havde valgkommissionen erklæret oppositionen som vinder i en række af Tyrkiets største byer, mens AKP sad på mange landområder. AKP klagede over optællingen i Istanbul, skrev nyhedsbureauet Reuters.

Når borgmesterposterne i Istanbul og Ankara er så vigtige, skyldes det en blanding af realpolitik og symbolik.

Recep Tayyip Erdogan voksede op i arbejderkvarteret Kasimpasa i Istanbul, og han plejer stadig med stor nidkærhed selvbilledet af en barsk, men religiøst from arbejderdreng, der ikke har glemt sine rødder.

»Erdogan har mange gange sagt »Istanbul er min kærlighed«. Det har enorm signalværdi«, forklarer Mehmet Ümit Necef.

Istanbuls og Ankaras borgmesterposter er samtidig de mest magtfulde poster i Tyrkiet efter præsidentposten, siger forskeren. Storbyerne genererer mange penge og står for byggeri af veje, broer og boliger samt uddeler jord til tilhængere, hvilket AKP har sat i system, siger den danske forsker.