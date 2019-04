George Clooney og Elton John opfordrer til boykot af Bruneis nye sharialovgivning: Bøsser skal stenes ihjel, tyve skal have hugget hånden af, og børn skal kunne straffes med pisk

Normalt er det ikke meget, verden hører til det lille kongedømme Brunei, men landet vækker nu international opsigt, fordi det som det første land i hele Sydøstasien indfører sharialovgivning på nationalt plan.

De nye skrappe regler vil gælde fra onsdag og medfører bl. a., at folk, der dømmes for analsex, utroskab og abort, skal stenes til døde. Tyve skal have hugget hånden af og efterfølgende også foden, hvis de gentager forbrydelsen, og sex mellem to kvinder skal straffes med 100 piskeslag.

Straffene skal også gælde for børn, der har nået puberteten, mens yngre børn skal kunne nøjes med piskeslag.

Brunei ligger omgivet af Malaysia på øen Borneo og er et lille olierigt kongedømme med omkring 400.000 indbyggere. Det seneste år har landets økonomi dog været i tilbagegang, og derfor vurderer iagttagere, at Bruneis sultan, Hassanal Bolkiah, nu forsøger at sikre sin popularitet ved at fremstå som en leder, der vil styrke islam.

»Brunei er ved at udvikle sig til Sydøstasiens Saudi-Arabien«, sagde Bridget Welsh, ekspert i sydøstasiatiske forhold, tidligere i denne uge til nyhedsbureauet AFP.

Islamistisk bølge

Indførelsen af den nye sharialovgivning kan også smitte af på andre lande i regionen, der de seneste år har gennemgået en øget islamistisk radikalisering.

I Indonesien, der har den største muslimske befolkning i verden, har flere provinser og lokalregeringer indført mere end 442 sharia-baserede love, hvor Aceh-provinsen er den mest yderliggående med en lovgivning, der bl. a. påbyder, at sex mellem to af samme køn straffes med offentlig piskning.

Det samme er tilfældet i Terengganu-provinsen i Malaysia.

I begge lande har centralregeringerne afholdt sig fra at kritisere forfølgelsen af homoseksuelle. Desuden skal der senere i denne måned være valg i Indonesien, hvor landets ellers hidtil moderate præsident, Joko Widodo, har udpeget en muslimsk gejstlig, der er kendt for sine stærkt islamistiske holdninger, til at være sin kandidat til posten som vicepræsident.

Islamistiske organisationer i Indonesien og Malaysia har i særlig grad rettet deres vrede mod homo- og tranasseksuelle, fordi organisationerne dermed kan fremstille deres kamp for islam som et forsvar mod vestlig dekadence.

Brunei begyndte at indføre sharialovgivning i 2013, men det er sket etapevis, hvor det sidste led er de love om bl. a. stening, der træder i kraft fra onsdag.

Regeringen i Brunei udsendte i weekenden en pressemeddelelse, hvor den fremstillede den nye sharialovgivning som en beskyttelse af det enkelte individ.

»Udover at kriminalisere og afskrække handlinger, der er imod islams lære, sigter den også mod at udbrede, respektere og beskytte alle menneskers legitime rettigheder«, skrev regeringen om lovgivningen.

Hård kritik

Derimod vælter kritikken nu ned over Brunei fra menneskerettighedsorganisationer og det internationale samfund.

»Bruneis nye straffelov er barbarisk helt ind i sin kerne og indfører forældede straffe for handlinger, som ikke engang burde være en forbrydelse«, udtalte Phil Robertson, vicedirektør for Asien-afdelingen i Human Rights Watch, i en pressemeddelelse onsdag.