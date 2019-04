George Clooney og Elton John opfordrer til boycot af Bruneis nye sharialovgivning: Homoseksuelle skal stenes ihjel, tyve skal have hugget hånden af, og børn skal kunne straffes med pisk

Selv om den nye sharialovgivning gælder fra onsdag, er det stadig et åbent spørgsmål, hvordan den vil blive omplementeret.

Selv om Brunei har dødsstraf, har landet angiveligt ikke siden 1957 udført en henrettelse.

En unavngiven homoseksuel mand i Brunei sagde tidligere på ugen til avisen Wall Street Journal, at han ikke troede på, at den nye sharialovgivning ville få store konsekvenser. Han pegede på, at der ifølge lovgivningen skal være fire vidner, der skal have set den seksuelle akt, før nogen kan blive dømt til stening for homosex.

»Jeg vil blot lade gardinerne være trukket for«, sagde han.

Derimod var andre mere bekymret.

En anden homoseskuel mand, som har søgt asyl i Canada efter at være flygtet fra Brunei, sagde til avisen, at han frygtede, at den nye lovgivning kunne bane vejen for, at homoseksuelle nu vil blive anholdt og gå en uvis skæbne i møde.