»Denne sejr er historisk«: Chicago får første kvindelige sorte og homoseksuelle borgmester 56-årige Lori Lightfoot har ikke tidligere været valgt til et offentligt embede. Nu skal hun være borgmester.

Chicago har fået sin første kvindelige sorte borgmester.

Den tidligere offentlige anklager Lori Lightfoot har aldrig før været valgt til et offentligt embede. Natten til onsdag dansk tid er hun blevet valgt som borgmester i USA's tredjestørste by.

Lori Lightfoot besejrede Toni Preckwinkle, der har siddet i byrådet i 19 år.

Lightfoot har i sin valgkamp lovet at skille sig af med al korruption på byens rådhus og hjælpe lav- og mellemindkomstfamilier, der før er blevet 'efterladt og ignoreret' af Chicagos politikere.

Med valget af 56-årige Lori Lightfoot som borgmester bliver Chicago den største by i USA til at have en sort kvindelig borgmester.

Det er anden gang i byens historie, at en kvinde bliver valgt som borgmester.

Lori Lightfoot er homoseksuel og har en datter med sin hustru, Amy Eshleman.

Brian Johnson, administrerende direktør for organisationen Equality Illinois - på dansk Ligestilling Illinois - siger, at borgerrettighedsorganisationer for lesbiske og bøsser er »begejstrede« over udfaldet.

»Denne sejr er historisk, og det er også et unægteligt stolt øjeblik for LGBTQ-samfundet«, udtaler Brian Johnson.

Lori Lightfoot bliver taget i ed som borgmester den 20. maj.

ritzau