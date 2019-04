I dag er 19-årige Khairuls liv blevet vendt på hovedet: »Jeg er bange for, det ender med, at nogle vil blive stenet«

I forvejen er det svært at finde sex og kærlighed som bøsse. Nu overvejer 19-årige Khairul at søge asyl i et andet land, efter at Brunei har indført den strengeste sharialov i Sydøstasien.

Khairul på 19 år kan ikke se, hvordan han fremover skal kunne leve et liv som bøsse i sit hjemland Brunei.

»Jeg vil gerne have en kæreste og et forhold, der varer i lang tid. Men det vil blive meget svært«, siger han.

Khairul er ikke hans rigtige navn, men hans øgenavn. Han ønsker også kun at få frem, at han er studerende, men ikke nogen andre oplysninger, der kan identificere ham nærmere. Interviewet er kommet i stand gennem pålidelige kilder og foregår på telefon via en online app, som gør det sværere for politiet og andre myndigheder i Brunei at spore og følge med i samtalen.

Årsagen til al hemmelighedskræmmeriet er, at det kan komme til at koste Khairul livet, at han er bøsse.

Bøsser risikerer stening

I dag har Brunei indført den hidtil strengeste sharialovgivning i hele Sydøstasien, som indebærer, at folk, der dømmes for analsex, skal stenes til døde.

Loven vil også straffe utroskab og abort med stening, men den ses først og fremmest som et forsøg på at slå ned på homoseksuelle i det lille sydøstasiatiske kongedømme, der ligger omgivet af Malaysia på øen Borneo.

»Loven vil helt klart gøre mit liv meget mere vanskeligt«, siger Khairul.

Rent teknisk tror han, at det vil blive svært for myndighederne at anvende den nye lov, fordi folk kun vil kunne dømmes, hvis vidner i retten kan sige, at de har set de anklagede dyrke analsex. Alligevel frygter han konsekvenserne.

»Jeg er bange for, at det ender med, at nogle vil blive stenet«, siger han.

Khairul mener, at den største umiddelbare virkning dog bliver, at bøsser gemmer sig i skabet og helt opgiver at få et kærlighedsliv.

Stor angst

I forvejen er det allerede meget svært at leve som bøsse i Brunei, hvor en stor del af de cirka 400.000 indbyggere bekender sig til en mere konservativ udgave af islam. Ifølge Khairul møder bøsser hinanden gennem homoseksuelle datingapps som Grindr og Scruff, men det er ikke uden risiko, fordi man aldrig ved, om den, man skriver med, i virkeligheden er en agent for politiet.

»Jeg har helt droppet at søge efter andre mænd i Brunei. Jeg gør det kun, når jeg er i udlandet«, siger Khairul.

Han mener også, at angsten for omverdenens reaktion får mange bøsser i Brunei til kun at lede efter hurtige engangsknald, hvor risikoen for at blive opdaget er mindre, end hvis man indleder et længerevarende forhold.

Denne angst hænger også sammen med, at man typisk bor sammen med sin familie, indtil man skal giftes. Derfor er muligheden for et egentlig privatliv stærkt begrænset.

Også Khairul bor stadig hjemme.

»Min familie er på mange måder meget kærlig og omsorgsfuld, men den er samtidig stærk religiøs og homofobisk. Forventningen er, at jeg gifter mig med en kvinde, når jeg bliver omkring 25 år«, siger han.

Derfor er der ingen i hans familie, som han deler sine tanker og følelser med. Men med mange af hans studiekammerater er det anderledes.

»Der er en tydelig forskel i holdningen til homoseksualitet blandt de unge og ældre generationer. De fleste af mine studiekammerater ved, at jeg er bøsse, og de er meget bekymrede for mig nu«, siger han.

Asyl i udlandet

Oprindeligt havde Khairul tænkt, at han ville bruge sin uddannelse til at søge et job i et andet og mere homovenligt land, når han var færdig med at læse. Men med den nye sharialov er det ikke sikkert, at han kan vente så længe.

»Jeg overveje at søge asyl i udlandet. Måske i Canada eller Australien«, siger han.

Tidligere tænkte han, at det ville blive smertefuldt at forlade sin familie.

»Nu ser jeg mere på det som en kendsgerning, at jeg ikke har andet valg«, siger han.

Men modgangen har ikke kun gjort ham mere hård. Den har også gjort ham mere stolt.

»Før ville jeg aldrig have turdet give et interview om at være bøsse. Men nu synes jeg, det er vigtigt at få frem, hvordan forholdene er. Selv hvis politiet skulle lytte med, så har de ingen beviser på, at jeg skulle have foretaget seksuelle handlinger inden for mit lands egne grænser«, siger Khairul.