Eksperter: May skal vælge mellem land eller parti

Den britiske premierminister gik imod alle sine politiske instinkter, da hun tirsdag aften inviterede Labour til forhandlingsbordet om Brexit. Efter næsten tre års kritik af hendes håndtering af den gordiske knude, som det britiske farvel til EU har udviklet sig til, gav hun sig endelig. Nu er planen at gå efter et blødere Brexit.

Men afhængigt af, hvordan de videre forhandlinger forløber, kan May være ved at give det i forvejen dybt splittede konservative parti endnu et dybt stød i mellemgulvet, som det bliver svært at rejse sig fra.

»Det er konsekvenserne for hendes parti over for konsekvenserne for hendes land, hun nu står over for. Men uanset hvor hun nu vender sig hen, splitter hun sit parti. Det er kun et spørgsmål om, hvordan og hvor stor splittelsen bliver«, siger Stuart Wilks-Heeg, som er leder af den politiske afdeling på University of Liverpool.

Da de britiske parlamentsmedlemmer mandag endnu en gang stemte om de såkaldte vejledende forslag, som ikke er bindende for regeringen, stod flere ting klart: Forslaget om at holde Storbritannien i en toldunion med EU var med stemmerne 273 mod 276 kun ganske få stemmer fra at nå et flertal. Næstefter kom forslaget om en folkeafstemning. Begge forslag med langt overvejende Labour-stemmer bag sig på jasiden (se grafikken).

Tirsdag ville May ikke udelukke, at de to løsninger ville komme på bordet i eftermiddag i forhandlingerne med Labours leder, Jeremy Corbyn, og både det, at hun overhovedet inviterer Corbyn til forhandlingsbordet, og at hun ikke afviser de to muligheder, har skabt utilfredshed blandt hendes konservative regeringsfæller.

»De konservative er overordentligt bekymrede over, at man nu giver initiativet til Labour og Corbyn«, siger Stuart Wilks-Heeg. Han peger på, at Corbyn, som tidligere gerne så Storbritannien forlade EU, ideelt set nu går efter det blødest mulige Brexit.

Mays beslutning om at række ud til Labour har fået ministeren for Wales, Nigel Adams, til at trække sig, og flere af de konservative spidser til at reagere.

»Det er meget skuffende, at regeringen har besluttet at lægge den afsluttende håndtering af Brexit i hænderne på Jeremy Corbyn og Labour. Nu ser det i al for høj grad ud til, at den britiske handelspolitik og den afgørende magt til at udfærdige lovgivning vil blive overdraget til Bruxelles – uden britisk indflydelse«, lyder det fra den tidligere udenrigsminister Boris Johnson i et tweet.

Kan Corbyn ende med at redde Brexit?

Det mest oplagte ville være, at May og Corbyn under forhandlingerne ser på den alternative Brexit-plan, Labour har fremlagt i forhold til ændringer i den politiske deklaration, som tegner rammerne for det fremtidige forhold mellem briterne og EU, siger Simon Usherwood, som er ph.d. i britisk politik med speciale i EU-modstand ved University of Surrey.

Labour vil have briterne med i en toldunion og i det indre marked, og hvis May og Corbyn ellers kan blive enige, og EU kan godkende det, kan en aftale ende med at blive stemt igennem parlamentet med Labour-stemmer.

»Men det ville få afgørende betydning for det konservative parti, og spørgsmålet er, om det vil være i stand til at fortsætte på en meningsfuld måde efterfølgende«, siger Stuart Wilks-Heeg.

Én ting er forskellige dilemmaer, som EU skal forholde sig til ved en eventuel aftale, der ligner Labours alternative plan. Noget andet er den politiske betydning af, at May overhovedet taler med Corbyn.

»Hvordan det kommer til at spille ind på det konservative parti, ved vi ikke – hvor mange medlemmer forlader partiet? Hvor hård bliver kritikken? Kan May og Corbyn overhovedet blive enige om noget?«, spørger Simon Usherwood.

»Det ville være virkelig ironisk, hvis Corbyn ender med at levere løsningen og redder Brexit i en position som oppositionsleder. Men lad os nu se. Der er meget, vi ikke ved endnu«, siger han.