Brexit får følelserne til at koge over: Politichef betegner stemningen i Storbritannien som »meget febril«

Brexit får følelserne til at koge over:

Politikere og aktivister bør være opmærksomme på ikke at »opflamme« de spændinger, der splitter briterne i processen omkring Brexit.

Advarslen kommer fra formanden for det nationale råd for politichefer i Storbritannien, Martin Hewitt.

Ifølge BBC siger han, at som situationen er lige nu, skal folk være bevidste om ikke at komme til at tilskynde andre til vold. Han beskriver stemningen i Storbritannien som »utrolig febril« med megen »vred tale« på sociale medier.

»Jeg synes, der ligger et ansvar hos de mennesker, der har en platform og en stemme, der kan kommunikere, til at gøre det på en måde, som er afdæmpet, og som på ingen måde opflammer folks holdninger«, siger han ifølge BBC.

Det britiske politi har 10.000 betjente, som i øjeblikket sidder klar til at rykke ud med 24 timers varsel, hvis der opstår uroligheder.

Ifølge politiet er der dog ingen umiddelbare tegn på uro og vold, der knytter sig til Brexit.

Men advarslen fra det øverste politi kommer efter, at flere medlemmer af det britiske parlament har bedt om ekstra sikkerhedsforanstaltninger som følge af et stigende antal trusler.

For eksempel blev en mand i sidste måned idømt 28 dages fængsel for at have kastet et æg på oppositionsleder Jeremy Corbyn i vrede over brexitdebatten.

Og forleden indledte det britiske militær en efterforskning, efter det kom frem, at britiske soldater i Afghanistan har brugt et billede af Corbyn som skydeskive.

Efter meldinger om risiko for uro ved grænsen til Nordirland og forstyrrelser af fødevareforsyningen, hvis Storbritannien ender med at forlade EU uden en aftale, har politiet forberedt sig på at kunne rykke ud til både større protester, regulære plyndringer og optøjer, oplyser politiet. I løbet af en time vil 1.000 politibetjente således være klar til udrykningen, lyder meldingen.