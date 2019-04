Aktivister i Berlin går til kamp mod ’vanvidshusleje’ med radikale midler: »Vi holder ikke op, indtil det er lykkedes at få huslejerne ned«

Lejeorganisationer i Berlin vil ’ekspropriere’ store boligselskaber for at sørge for boliger, berlinerne kan betale. Ved stor demonstration i dag skal der indsamles underskrifter.

Berlin ligner sig selv under forårssolens håbefulde stråler: en stor byggeplads. Stilladser kravler op og ned ad mure, gravkøer svinger de store skovle nonstop, mens murere lægger sten på sten i et rasende tempo i et desperat forsøg på at bygge boliger nok til at tilfredsstille den enorme efterspørgsel.

Politikerne har lovet at trykke på bremsen og forhindre, at boligmanglen bliver til spekulation. Lige lidt har det hjulpet på huslejernes himmelflugt, der bare er fortsat og fortsat til beboernes udelte frustration.

I dag siger berlinerne stop og går på gaden med krav om at overtage de store boligselskabers lejligheder i et desperat forsøg på at stoppe ’vanvidshuslejen’, som den kaldes på plakaterne for den store demonstration.

»Hvis du havde spurgt berlinerne for 10 år siden, hvad de var mest bange for, var det at miste deres job. I dag svarer 50 procent, at de er mest bange for at miste deres bolig. Og det er helt reelt, for mange almindelige mennesker har ikke råd til at bo i byen længere«, siger Rousbeh Taheri.

Han er født i Iran, men kom i 1998 som ung til Tyskland, hvor han nu er jurist og initiativtager til ’Aktion Enteignung’ (Ekspropriation). Ideen bag aktionen er med jura at tvinge store boligselskaber til at afgive lejligheder til beboerne, det offentlige og nye selskaber, der ikke sigter efter at få profit.

»Vi har forsøg at standse huslejestigningerne på alle mulige måder i årevis. Det er ikke lykkedes, så derfor er vi blevet radikaliseret og prøver nu at tage mere radikale metoder i brug«, forklarer Rouzbeh Taheri.

Verdenskendt aktivist på en uge

Han er blevet interviewet til medier som The Wall Street Journal og den britiske avis The Guardian om sit forsøg på at vende boligudviklingen på hovedet og ekspropriere dem, der tjener penge på lejligheder, i stedet for dem, der bor i dem.









Navnet på aktionen vækker i Tyskland minder om tiden under både nazisterne og senere kommunisterne i DDR, hvor folk ofte blev tvunget ud af deres boliger.

»Men i modsætning til dengang er vi ikke ude på at nationalisere ejendommene, vi vil snarere socialisere dem«, siger Rouzbeh Taheri.

Både politikere og de store boligselskaber, som ejer hundredtusindvis af lejligheder i Berlin, ryster på hovedet af den iranske advokat og hans aktion. Det er både ulovligt og umuligt, mener de.

»De har ikke ret. Når en ny jernbane eller vej skal anlægges, bliver folk tvunget ud af deres boliger i henhold til paragraf 14 i den tyske grundlov. Vi mener, at den næste paragraf – 15 – giver mulighed for, at ’socialisere’ også boliger«, siger Rouzbeh Taheri.

Han taler med en smittende energi, der er en af årsagerne til, at berlinerne tror på ham og projektet. Hvis det skal lykkes, skal initiativet bagved, som består af flere lejerforeninger, fremvise 180.000 underskrifter sidst på året. Det kræves, for at senatet i Berlin skal godkende en folkeafstemning om spørgsmålet. Lykkes det at samle underskrifter nok, kan en folkeafstemning måske gennemføres allerede i midten af 2020.

Kommer den, har Rouzbeh Taheri & Co. gode chancer for at vinde.

En meningsmåling fra Forsa viste i februar, at 44 procent af berlinerne går ind for at ’ekspropriere’ lejlighederne, mens 39 procent er imod.

»Lykkes det ikke, finder vi på nye måder at aktionere på. Vi holder ikke op, indtil det er lykkedes at få huslejerne ned på et rimeligt niveau, hvor alt ikke handler om profit«, siger Rouzbeh Taheri.

Han blev selv boligaktivist for 8 år siden, da ejeren af hans lejlighed renoverede den. Det gav ejeren en mulighed for at sætte huslejen drastisk op.

Tyskere vil leje, ikke eje

I de fleste lejekontrakter i Berlin er det kun muligt at forøge huslejen drastisk, hvis boligen skifter lejer eller der netop udføres store forbedringer.

Ligesom i andre europæiske storbyer fra Barcelona over London til København er prisen på at bo i byen steget drastisk i Berlin i de senere år. Huslejerne er fordoblet, viser rapporter.

I sammenligningen med andre storbyer optræder det særlige tyske forhold, at flertallet af beboerne lejer deres bolig frem for at eje den. I Berlin er 85 procent af de i alt 1,9 millioner lejligheder eksempelvis lejelejligheder.

En rapport fra sidste år viste, at tyskerne i gennemsnit bruger en tredjedel af indtægten på bolig. Men i en by som Berlin med et rekordhøjt antal af singler er det ofte 40 procent af indtjeningen, der ryger til husleje.