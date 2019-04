Theresa May beder om udsættelse af Brexit til 30. juni

I et brev til EU-præsident Donald Tusk skriver May, at briterne vil forberede sig på at deltage i Europa-parlamentsvalget til maj.

Den britiske premierminister Theresa May anmoder i et brev til EU’s præsident, Donald Tusk, om, at Brexit udsættes til 30. juni.

I Mays brev forklarer hun, at parlamentet ikke har været i stand til at nå til enighed om en aftale – det eneste flertal, der har været at finde, er for at Storbritannien ikke skal forlade EU uden en aftale.

»Regeringen anerkender, at processen i forhold til at få lovgivet og ratificeret tilbagetrækningsaftalen efter en godkendelse, vil tage tid. Efter modvilligt at have søgt en forlængelse af Artikel 50 i sidste måned, må regeringen nu gøre det igen«, lyder det i Mays brev.

Den britiske premierminister skriver desuden, at briterne vil forberede sig på at deltage i Europa-parlamentsvalget til maj, hvis ikke der »snart« findes en aftale.

»Det er fortsat regeringens synspunkt, at det hverken er i Storbritanniens eller EU som helheds interesse, at Storbritannien afholder valg til Europa-parlamentet. Men Storbritannien accepterer Europarådets synspunkt om, at Storbritannien, hvis det stadig var medlem af EU 23. maj 2019, er forpligtet til at afholde valget. Derfor varetager regeringen de lovmæssige og ansvarlige forberedelser i dette tilfælde«, lyder det.

Theresa May indledte onsdag samtaler med Labour-leder Jeremy Corbyn, efter at være blevet kritiseret for at gå enegang og alene tænke på at holde sammen på sit parti, siden forhandlingerne begyndte efter afstemningen i juli 2016.

I brevet skriver Theresa May, at hendes forhandlinger med Labour fortsætter, og at hun har forlænget invitationen til parlamentet som helhed for at arbejde sammen med hende om at finde en konsensus, der »respekterer resultatet af 2016-afstemningen«.

»Vi kan ikke tillade at denne situation fortsætter. Det skaber usikkerhed i Storbritannien og skader tiltroen til politik, mens EU har et legitimt behov for at fortsætte med at træffe beslutninger om sin egen fremtid. Derfor har regeringen besluttet at fortsætte med at søge konsensus på tværs af Underhuset for at finde den rigtige vej frem«, skriver Theresa May.

Opdateres