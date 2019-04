Dokumentation: Læs Theresa Mays brev til Donald Tusk

FOR ABONNENTER

Som led i Det Europæiske Råds aftale med Storbritannien 22. marts nåede Den Europæiske Union og Storbritannien til enighed om, at hvis Underhuset godkendte aftalen om udtrædelse inden 29. marts 2019, ville tidsrummet for artikel 50 blive forlænget til 22. maj 2019 for at give plads til yderligere ratificering. Underhuset afviste at vedtage aftalen om udtrædelse og gøre brug af den mulighed. Medmindre vi bliver enige om en yderligere forlængelse i Det Europæiske Råd, som du har arrangeret 10. april, vil Storbritannien derfor forlade Den Europæiske Union uden en aftale klokken 23.00 12. april.