Hærfører på krigsstien: »Vi kommer nu, Tripoli!«

Militser i det vestlige Libyen sagde fredag, at de ville gå i kamp for at bremse en rivaliserende hærførers forsøg på at indtage hovedstaden, Tripoli. Det har har skabt frygt for en genopblussen af borgerkrigen i det olierige land, og FN’s generalsekretær er de seneste dage rejst frem og tilbage mellem de to parter for at undgå en alvorlig konfrontation.

Eskalationen kommer efter, at styrker under ledelse af Khalifa Haftar – der står i spidsen for den selvbestaltede Libyens Nationale Hær, som holder til i den østlige del af landet – er rykket længere mod vest og dermed nærmer sig de rivaliserende militser, som kontrollerer Tripoli.

Et åbent opgør mellem Haftars hær og militserne kan sende Libyen ud i den værste voldsspiral siden borgerkrigen i 2011, der væltede den mangeårige diktator Moamar Gaddafi og også kostede ham livet.

En konfrontation vil også true de fredsforhandlinger mellem de rivaliserende parter i Libyen, som FN har banet vej for. Forhandlingerne skal efter planen foregå 14.-16. april, og håbet er, at man her kan nå til enighed om en plan for afholdelse af valg i Libyen.

FN’s Sikkerhedsråd var indkaldt til møde fredag for lukkede døre for at drøfte den akutte krise i Libyen.

Torsdag erobrede Haftars styrker byen Gharyan, cirka 50 km syd for Tripoli, uden at møde væbnet modstand, og dermed var de tættere på militserne end nogensinde før.

Haftar gav derpå sine styrker ordre til at fortsætte fremrykningen mod hovedstaden. På en radiooptagelse, der blev lagt på internettet, siger han: »Vi kommer nu, Tripoli, vi kommer nu!«. Han instruerede samtidig sine soldater om at rykke fredeligt ind i byen og kun bruge våben »over for dem, der ønsker uretfærdighed og foretrækker konfrontation«.

De militser fra de store byer Zawiya og Misrata, der også kontrollerer Tripoli, har reageret på truslen ved på de sociale medier at melde ud, at de gør sig klar til en konfrontation med Haftar.

»Vi er de revolutionære, og vi er lederne ... vi erklærer hermed, at vi er under fuld mobilisering og klar til krig«, sagde de.

Udsigten til nye kampe kommer, mens FN’s generalsekretær Antonio Guterres er på besøg i landet. Fredag morgen meddelte Guterres, at han ville flyve fra Tripoli til Tobruk og Benghazi den østlige del af landet. Hærfører Haftar har netop base i Benghazi.

»Mit mål er det samme som altid: at undgå en militær konfrontation«, skriver Guterres på Twitter. »Jeg vil gentage, at der ikke findes nogen militær løsning på krisen i Libyen, kun en politisk løsning«.

Siden Moamar Gaddafi blev afsat, har Libyen været delt mellem rivaliserende regeringer i den østlige og vestlige del af landet og mellem en stribe militser, der kæmper om magt og oliefelter.

Khalifa Haftar har flere gange besøgt Moskva, men en talsmand for Ruslands præsident, Vladimir Putin, understreger at Rusland ikke støtter hærføreren og hans fremrykning mod Tripoli.

EU-Kommissionens talskvinde Maja Kocijancic sagde fredag, at EU støtter FN’s udsending i Libyen og opfordrer alle parter til afholde sig fra »provokerende handlinger«.

Oversættelse: Tonny Pedersen