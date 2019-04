Brexiteers tager hårdføre metoder i brug: Brexit har fjernet fundamentet under vores konservative parti

FOR ABONNENTER

Beaconsfield. Den lille pæne, velordnede by uden for London, hvor livet går sin stille gang, og hvor fortid lever side om side med nutid. På en tilfældig lørdag mødes folk på Costa-kaffebaren, hvor den rødhårede servitrice med den solide blondering spørger, om mælken skal være fed, semi eller skimmed? De lidt ældre i køen studser, nogle vælger fed, andre de lettere modeller. De, der skal have te, får ’english breakfast’, og mælken er fra en ko. Soja- og mandelmælk skal man spørge efter. På pubben The Swan serverer de stadig pints, og der er pomfritter til de fleste retter.