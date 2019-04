Chile evakuerer landsmænd fra Venezuela

Et militærfly flyver i rutefart for at redde chilenerne fra nød og armod midt i Venezuelas dybe krise. For mange er det anden gang, de er på flugt.

Han flygtede fra Augusto Pinochets militærdiktatur i 1970’ernes Chile og skabte sig et godt liv i det dengang så velhavende Venezuela, der med åbne arme modtog tusindvis af chilenske flygtninge. I torsdags hentede et chilensk militærfly den gamle mand i Caracas for at bringe ham tilbage til fædrelandet. Han havde da solgt alle sine ejendele for at overleve under Venezuelas dybe krise.

»Livet har taget alt fra mig to gange«, græd han i lufthavnen og ville gerne ud med sin fortælling, men ikke med sit navn til de ventende journalister. Kun en gammel taske havde han med sig hjem efter 45 år i eksil.

Sammen med 151 andre var den forpinte mand passager på den Boeing 767, som landede i Santiagos lufthavn torsdag morgen. De fleste var chilenere, men også en lille gruppe argentinere havde fået et lift fra Caracas. Det er den fjerde rejse, militærflyet foretager for at evakuere chilenske statsborgere fra den ulykkelige situation i Venezuela. Andre latinamerikanske lande har planer om at hente deres landsmænd på samme måde.

»Det er vores pligt at hjælpe vores egne borgere, når de er i nød«, sagde Chiles udenrigsminister, Roberto Ampuero, der kalder aktionen for Operation Håb. Han lovede samtidig, at flyet skal af sted igen så hurtigt som muligt.

»Der er flere nødlidende chilenere i Venezuela. Vi har en lang venteliste«, sagde han.

Chilenerne slutter sig dermed til de tre millioner venezuelanere, der allerede har forladt landet af lutter nød. Yderligere to millioner forventes at følge efter i år, oplyser FN.

Ingen el og ingen vand

Venezuelas allerede dybe sociale, økonomiske og politiske krise er under forværring, og infrastrukturen er hastigt ved at gå i opløsning. De seneste uger har venezuelanerne oplevet landsdækkende nedbrud på elnettet i op til fem dage ad gangen, hvilket har medført kaos på alle fronter. Uden el er der heller intet vand i hanerne, og folk henter vand i snavsede floder, eller hvor de kan finde det, med risiko for sygdomme.

Den situation kommer oven i den massive mangel på fødevarer, medicin og basale fornødenheder, der allerede har eksisteret længe. Landets eneste indtægtskilde, olieproduktionen, er også stærkt berørt af de mange nedbrud.

Præsident Nicolas Maduro beskylder kræfter i ledtog med USA for at sabotere elforsyningen med henblik på at tvinge ham fra magten, men eksperter siger, at regeringen i mange år har undladt at investere i vedligeholdelse af elnettet, og at mindre nedbrud længe har været almindeligt forekommende.

Landets situation forventes imidlertid at tage endnu et dyk med de økonomiske sanktioner, som USA indførte i januar mod Venezuelas oliesektor. Økonomen Asdrúbal Oliveros fra den venezuelanske tænketank Ecoanalítica skriver, at den negative vækst i år må forventes at blive 35-40 pct. i stedet for de 20 pct., man regnede med før sanktionerne.

Pensioner inddraget

For de gamle eksilchileneres vedkommende blev deres beskedne pension inddraget af Nicolas Maduro tilbage i 2015, og de hutlede sig igennem, indtil den chilenske regering for nylig besluttede at hente dem hjem.