Magtkamp om Tripoli optrapper konflikten i Libyen

Konflikten i det nordafrikanske land Libyen er spidset til, efter en oprørshær ledet af Khalifa Haftar søndag angreb hovedstaden Tripoli.

Den internationale lufthavn 25 kilometer syd for Tripoli blev forvandlet til en krigszone, efter Haftar hævdede at have overtaget kontrollen over området. Sundhedsministeriet under den FN-anerkendte regering oplyser, at mindst 11 mennesker blev dræbt og 23 såret under sammenstødet.

Ifølge The Washington Post blev amerikanske styrker midlertidigt trukket ud af landet få timer inden magtkampen med den begrundelse, at sikkerhedsforholdene på stedet var forringet. Indien tilbagetrak også en gruppe fredsbevarende styrker, mens det italienske oliefirma Eni meldte ud, at de også ville trække alle italienske medarbejdere tilbage.

Slaget er et af flere, siden den tidligere præsident Muammar Gaddafi blev væltet og dræbt i 2011, fortæller DR’s Mellemøsten-korrespondent til DR.

Siden Gaddafi blev væltet, har landet været splittet i to; den østlige del med store olieforekomster og den vestlige del med hovedstaden Tripoli og den FN-anerkendte regering.

Libyens Nationale Hær holder til i øst. Hæren vil ikke anerkende regeringen og forsøger derfor at overtage magten.

Frygt for ny flygtningestrøm

Den forværrede konflikt i Libyen bliver fulgt tæt i Italien, som tidligere har været det primære mål for flygtninge fra krigshærgede nordafrikanske lande. Det fortæller TV 2’s korrespondent i Rom, Eva Ravnbøl, til TV 2.

Søndagens eskalering af situationen kan bringe landet i en ny tilstand af kaos, som kan få befolkningen til at flygte fra den konstante usikkerhed og trusler om krig og ødelæggelse i deres hjemland.

Migrationen er faldet drastisk siden 2016, hvor omkring en million flygtninge fra Mellemøsten, Asien og Afrika ankom til Europa. Den massive flygtningestrøm medførte, at den højreorienterede indenrigsminister Matteo Salvini fik strammet asyllovgivningen i Italien.

Man frygter nu et lignende flygtningepres på Europa, som det, der var i 2014-2016, siger Eva Ravnsbøl til TV 2.

Ifølge Ritzau er mindst 21 mennesker blevet dræbt og 27 såret under den offensiv, som Haftars oprørshær indledte for fire dage siden. Der er ikke oplysninger om, hvor mange civile der er blandt de dræbte og sårede.

Lørdag sagde Libyens Nationale Hær, at oprørshæren indtil videre har mistet 14 mand under kampene.