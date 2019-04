En undseelig italiensk by er blevet et symbol på Europas kuldsejlede migrationspolitik: »De fleste hvide tænker, at vi også er sorte inde i hovedet. De vil ikke have noget med os at gøre«

Transit Ventimiglia: BILLEDTEKST: Diallo Demba, 30 år fra Senegal blev taget i toget af grænsepolitiet i går. Han er lige blevet løsladt efter en nat i politiets varetægt og er på vej tilbage til Ventimiglia, så han kan prøve igen. Han har været på Sicilien 5 år og har arbejde på en restaurant i Palermo. Han skal til Spanien, hvor hans far bor, for at få lavet et nyt pas. INTRO: Italien er et af de lande i Europa der modtager flest flygtninge og migranter, primært afrikanere. Ikke mindst pga. indenrigsminister Matteo Salvinis hårde flygtningepolitik, søger flere og flere mod andre Europæiske lande, og ofte er Frankrig det næste stop på vejen mod et bedre liv i Europa. For mange går turen gennem Ventimiglia der ligger 11 km fra den franske grænse. De prøver at krydse grænsen i tog eller ved at gå gennem motorvejstunneler, på togskinner eller ad små stier i bjergene, for at snyde grænsepolitiet. Nogle kommer over i første forsøg, andre må prøve flere gange for at lykkes.