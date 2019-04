Netanyahus kan overgå landsfaderen David Ben Gurion: Israel går til folkeafstemning om 'Bibi' Netanyahu

Det israelske valg tirsdag afgør, om den konservative Benjamin Netanyahu skal være den længst siddende israelske regeringsleder nogensinde. Han siger på forhånd, at Trump godt kan glemme alt om at lukke de israelske bosættelser.

Meget kan man sige om Netanyahu – og det gør israelerne før tirsdagens valg.

Jeg har gjort Israel til en global magt Benjamin Netanyahu

Den 69-årige konservative leder står foran flere korruptionssager. Han taler med to tunger ved at love annektering af israelske bosættelser i de besatte palæstinensiske områder, samtidig med at han har undladt netop at annektere dem i de 13 år, han allerede har været regeringsleder. Han har holdt magten tæt på sig selv frem for at dele den ligeligt med de andre højrepartier i sine koalitionsregeringer.

Men vinder han valget til Knesset, det israelske parlament, vil han blive den længst siddende israelske regeringsleder nogensinde og dermed have overgået landsfaderen David Ben Gurion.

Netanyahu har skaffet Israel venner, som før var fjender. Både Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Bahrain og flere andre arabiske lande er i dag på talefod med Netanyahu, som ligefrem har besøgt Oman.

Trump den »bedste ven«

»Jeg har gjort Israel til en global magt«, siger han til Jerusalem Post, hvor han pointerer sin kontakt med amerikanske, russiske, arabiske, kinesiske, japanske, afrikanske og latinamerikanske ledere.

Netanyahu og hans højreregeringer har samtidig holdt Israel ude af den malstrøm af konflikter, som i den arabiske verden har vippet politiske ledere af pinden i Tunesien, Egypten, Yemen og Libyen siden 2011. Han har undgået, at Israel blev hvirvlet ind i Syriens voldsomme borgerkrig, selv om Israel har udført over 100 bombeangreb på mål i Syrien..

Netanyahu har fået USA’s Kongres og senest præsident Trump med på at stikke en kæp i hjulet på den internationale atomaftale med Iran. Han er bonkammerat med Trump, som har honoreret Netanyahu ved at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad og ved at anerkende Netanyahus krav om, at de besatte syriske Golan-højder hører til Israel.

»Der er ingen bedre ven af Israel end Trump«, sagde Netanyahu i weekenden til israelsk fjernsyn.

Netanyahu har også et nært forhold til Ruslands Putin, som har hjulpet Netanyahu i valgkampen ved at fremtrylle liget af en israelsk soldat, Zachary Baumel, som havde været forsvundet i Syrien i 37 år.

Og op til valget har Netanyahu tilmed kunnet prale af, at Israel som den kun fjerde nation i verden vil landsætte et fartøj på Månen. Det sker på torsdag.

Hvad vil israelerne dog mere?

Bevar’s, siger hans kritikere. Det er altså ikke månelandingsfartøjer, som løser Israels basale konflikter. Nok har Israel undgået større krige i Netanyahus tid ved magten. Til gengæld har Netanyahu ført en række mindre konflikter med palæstinenserne i Gaza, ikke mindst i 2014. Den kostede 72 israelere og mindst 2.100, måske 2.300, palæstinensere livet og tvang borgerne i det sydlige Israel til at overnatte i beskyttelsesrum.

Men til Netanyahus tid hører, at den konservative regeringsleder har ignoreret anbefalinger fra det israelske forsvar og dets efterretningschefer om at forholde sig til, at Israels største strategiske problem ikke er andre stater i Mellemøsten, men den fortsatte konflikt med palæstinenserne.