Irans modsvar til Trump: USA's militær er en terrororganisation

Mandag kom det frem, at USA har i sinde at sætte Irans Revolutionsgarde på listen over terrororganisationer. Nu svarer iranerne igen ved at erklære USA for »statssponsor for terrorisme« ifølge flere statslige medier. Iran har således sortlistet det amerikanske militær.

Det skriver tyske Der Spiegel.

Præsident Donald Trump gjorde det klart, at der fra USA’s side er tale om en ’anerkendelse af den realitet’, at Iran støtter terrorisme, hvor Revolutionsgarden ses som en aktiv deltager.

»Dette sender en klar besked til Teheran om, at støtte til terrorisme har alvorlige konsekvenser«, står der i den officielle meddelelse fra præsidenten.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har USA’s udenrigsminister, Mike Pompeo, tilføjet, at Revolutionsgarden vil blive terrorlistet om en uge. Derudover advarer han banker og virksomheder mod at handle med specialenheden i et land, som USA betegner som en ’slyngelstat’.

Den amerikanske foranstaltning har til formål at stoppe økonomisk støtte til Revolutionsgarden, da den er »langt vigtigere i Iran end andre landes hære«, skriver Spiegel.

Trump beskriver Irans paramilitære enhed som ’det vigtigste redskab’ for den iranske regering i deres ’globale terrorkampagne’. Det har fået den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, til at gå til tasterne på Twitter. Han kalder det amerikanske træk for en »gave« til den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, frem mod det israelske parlamentsvalg tirsdag.

A(nother) misguided election-eve gift to Netanyahu. A(nother) dangerous U.S. misadventure in the region. — Javad Zarif (@JZarif) 8. april 2019

Netanyahu takker Trump for sortlistning af den iranske revolutionsgarde og fortæller, at den skete på »hans anmodning«. Det skriver The Times of Israel.

Thank you, President @realDonaldTrump for your decision to designate the Islamic revolutionary guards as a terrorist organization.

Once again you are keeping the world safe from Iran aggression and terrorism. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 8. april 2019

I et tweet på hebraisk skriver han, at det amerikanske træk »tilgodeser begge landes (Israel og USA, red.) interesser – men også de omkringliggende landes interesser« og tilføjer:

»Vi vil fortsætte med at samarbejde, på alle tænkelige måder, mod the iranske regime, der truer Israel, USA og verdensfreden«.